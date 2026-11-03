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Nam ca sĩ Hà Nội SN 1985 ăn chay trường: "Từ khi có con, tôi thay đổi rất nhiều"

Tùng Ninh
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"Nguyện mỗi ngày làm một điều lành để hồi hướng" – Cao Thái Sơn chia sẻ.

Mới đây, ca sĩ Cao Thái Sơn đã chia sẻ đôi dòng tâm trạng của mình trên trang cá nhân về cha mẹ.

Anh tâm sự: "Ngày bé, ba mẹ dang tay che chở cả đời con. Khi cha mẹ già, con chỉ mong đôi vai mình đủ vững để cha mẹ yên lòng tựa vào. Trước đây mình có lúc thường hay lớn tiếng, nhưng từ khi có con và ăn chay mình đã thay đổi rất nhiều.

- Ảnh 1.

Bức tranh Cao Thái Sơn tự làm bằng AI

Mình dùng AI tạo ra hình ảnh 3 chiếc đồng hồ cát và chợt hiểu: mình còn nhiều dự định phía trước nhưng thời gian được ở bên cha mẹ cứ vơi đi từng ngày. Có những điều phải làm có thể để ngày mai nhưng việc thương cha mẹ thì không còn nhiều thời gian đừng hẹn nữa.

May mắn mình có cuộc sống ổn định để phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già sau những ngày thật vất vả. Vừa lo cuộc sống, vừa lo từng bữa ăn, giấc ngủ, có lúc mệt đến chẳng biết nói cùng ai.

Nhưng chỉ cần trở về vẫn được gọi "ba ơi, mẹ ơi", vẫn có người để mình chăm sóc, vẫn nắm được bàn tay đã từng dắt mình qua những năm tháng đầu đời là biết mình còn may mắn biết bao.

Mình không xin thời gian quay lại. Chỉ mong ba mẹ chậm già thêm một chút, ăn uống kĩ lưỡng giàu sức khoẻ để còn kịp làm thêm những điều ngày trước vẫn nghĩ rằng sau này sẽ làm.

- Ảnh 2.

Nguyện mỗi ngày làm một điều lành để hồi hướng cho sức khoẻ ba mẹ bền vững, thân tâm trí đều sáng. Đó là một niềm hạnh phúc.

Mong những ai còn cha mẹ sẽ đủ sức khỏe, đủ kiên nhẫn và dịu dàng, để những năm tháng tuổi già của ba mẹ có con bên cạnh chăm sóc".

Chia sẻ của Cao Thái Sơn nhận được nhiều quan tâm, ủng hộ từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả.

Ca sĩ Cao Thái Sơn sinh năm 1985, là giọng ca nổi tiếng V-pop với nhiều bản hit gắn liền với thế hệ 8x, 9x như Con đường mưa hay Pha lê tím... Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ đã chọn lối sống ăn chay, thiền định để nuôi dưỡng tâm tính và chữa lành bản thân.

Việc chuyển sang chế độ ăn chay giúp anh cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng, bình an và sống hướng thiện hơn.

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Tags

Cao Thái Sơn

sao Việt

Ăn chay

hà nội

SN 1985

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