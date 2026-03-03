Nam ca sĩ H. bị đánh nằm viện hơn 1 tuần chỉ vì... có ý tốt!

Trong video mới trên kênh YouTube cá nhân, nam idol Sung Hyun Woo (cựu thí sinh Produce 101 mùa 2, thành viên nhóm Limitless) đã tiết lộ 1 sự việc gây sốc trong quá khứ. Video này có tiêu đề "Kể chuyện: Tôi bị hành hung khi ngăn chặn người lái xe say rượu".

Trải nghiệm đau thương này xảy ra khi nam idol mới 20 tuổi. Thời điểm đó, anh vừa rời công ty quản lý thực tập sinh và đang chuẩn bị vào đại học, đồng thời tìm cách khởi động lại sự nghiệp đào tạo thần tượng. Sung Hyun Woo gặp một người quen lớn tuổi hơn mà anh coi như người thân trong gia đình. Cả 2 đã cùng nhau uống rượu say sưa và chia sẻ những tâm sự cá nhân đến tận khuya.

Khi họ trở về nhà lúc rạng sáng, người quen kia nhất quyết tự lái xe ô tô dù đã say xỉn. Sung Hyun Woo nói anh cảm thấy không yên tâm nên đã đi cùng người đó ra xe để chắc chắn rằng người đó đã gọi tài xế lái hộ. “Tôi nói với anh ấy rằng tôi sẽ đợi đến khi tài xế đến rồi mới đi” - nam idol sinh năm 1996 nhớ lại. Sau một hồi tranh luận qua lại, người quen đó cuối cùng đã gọi một tài xế khác đến thay thế.

Sung Hyun Woo có ý tốt, ngăn cho người say rượu lái xe, tuy nhiên anh lại bị hành hung. Ảnh: Kbizoom

Tuy nhiên trong lúc chờ đợi, tình hình đột nhiên leo thang. “Chúng tôi đang nói chuyện và cười đùa, thì đột nhiên anh ta đấm thẳng vào mặt tôi. Anh ta đấm trúng mũi tôi rồi trúng cả tai. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Khi tôi cúi đầu xuống, máu đã chảy lênh láng” - Sung Hyun Woo kể lại. Thành viên nhóm Limitless thừa nhận nỗi đau thể xác quá lớn, nhưng điều khiến anh đau đớn hơn cả là cảm giác bị phản bội. “Tôi đã ngăn anh ta lại vì sợ điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra nếu anh ta lái xe trong tình trạng say xỉn. Và rồi anh ta lại đấm vào mặt tôi.”

Cảnh sát đã được gọi đến hiện trường. Các sĩ quan khuyên Sung Hyun Woo nên đến bệnh viện ngay lập tức vì bị chảy máu nhiều, nhưng nam ca sĩ nhất quyết muốn trình báo chính thức tại đồn cảnh sát trước. Sau khi được thăm khám, các bác sĩ cho biết Sung Hyun Woo cần phải nằm viện hơn 1 tuần.

Sau sự việc, người quen đó đã gửi cho nam idol 1 tin nhắn xin lỗi chân thành và sau đó gặp mặt trực tiếp, thậm chí còn xin lỗi trước mặt gia đình Sung Hyun Woo. Lúc đó, Sung Hyun Woo đã chọn cách tha thứ cho người đó. “Anh ta hứa sẽ chăm sóc gia đình tôi như gia đình mình và nói sẽ thường xuyên đến thăm bố mẹ tôi. Hồi đó, tôi còn ngây thơ. Nếu chuyện đó xảy ra bây giờ, tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh ta đâu” - cựu thí sinh Produce 101 mùa 2 chia sẻ. Mặc dù người quen đó vẫn giữ liên lạc một thời gian sau đó, nhưng cuối cùng việc liên lạc đã hoàn toàn chấm dứt.

Nam idol chọn tha thứ dù phải nằm viện hơn 1 tuần. Ảnh: Kbzizoom

Sung Hyun Woo sinh năm 1996, lần đầu được công chúng biết đến thông qua chương trình Produce 101 mùa 2 của Mnet năm 2017. Tuy nhiên, anh là nạn nhân của thao túng phiếu bầu nên chỉ dừng chân ở vị trí thứ 61, không may mắn được đi tiếp trong cuộc thi.

Sau đó, anh ra mắt năm 2019 với nghệ danh AM trong nhóm nhạc nam Limitless của công ty ONO Entertainment. Lời thú nhận thẳng thắn của anh đã nhận được sự cảm thông từ người hâm mộ, nhiều người khen ngợi anh vì đã dám lên tiếng chống lại việc lái xe khi say rượu bất chấp những hậu quả đau lòng.

Sung Hyun Woo lần đầu được khán giả biết đến qua chương trình Produce 101 mùa 2 (2017) của đài Mnet. Ảnh: Kbizoom

Sau khi cuộc thi kết thúc, anh ra mắt với nhóm nhạc Limitless. Ảnh: Kbizoom

Nguồn: Daum, Kbizoom