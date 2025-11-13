Nam ca sĩ giấu kín chuyện có con suốt 13 năm, nay công khai cả vợ lẫn con đều xinh như minh tinh!

Chiều 12/11, tờ Isplus đưa tin, nam ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc KCM khiến dân mạng dậy sóng khi bất ngờ công bố ảnh con gái đầu lòng sau 13 năm giấu kín với truyền thông và người hâm mộ. Trong suốt thời gian dài, nam ca sĩ giấu nhẹm chuyện mình đã lên chức bố, đến mức trước đó ngay cả fan ruột cũng tưởng anh chưa có con.

Trong hình ảnh mới đăng lên trang cá nhân, KCM gửi gắm tới con gái rượu lời tâm sự đáng yêu: "Bố chưa từng cho mẹ con gối đầu tới tận sáng. Nhưng với con thì điều đó lại hoàn toàn có thể nhé. Mỗi lần tỉnh giấc với bàn tay bị tê, bố đã cẩn thận hết sức để con không bị tỉnh giấc. Chỉ cần nhìn con ngủ thôi cũng khiến bố bất giác mỉm cười, con khi ngủ trông đáng yêu vô cùng. Sau này khi xem lại bức ảnh thì con hãy nhớ kỹ điều này nhé, tay bố tuy hơi tê 1 chút, nhưng đây chính là khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc đối với bố. Con hãy lớn lên chầm chậm thôi nhé. Bố ghi lại khoảnh khắc này vì dường như đây là lúc bố cảm nhận được rõ ràng niềm hạnh phúc trong cuộc đời này. Tôi cũng chúc mọi người đều có được hạnh phúc nhé".

Netizen dậy sóng khi KCM bất ngờ công khai ảnh con gái đầu lòng sau hơn 10 năm giấu kín

Anh được biết đến là nam nghệ sĩ kín tiếng bậc nhất ở Kbiz

Công chúng không khỏi ngỡ ngàng vì thì ra KCM đã đón con gái đầu lòng từ năm 2012. Phải tới tận năm nay, anh mới lần đầu thông báo chuyện mình đã lên chức bố với truyền thông và người hâm mộ. Được biết, KCM chào đón con gái thứ 2 hồi năm 2022 vào thời điểm nam ca sĩ đang tích cực tham gia quảng bá với tư cách thành viên nhóm nhạc dự án MSG Wannabe.

Trước đó, KCM gây xôn xao khi có nhiều chia sẻ đầy bất ngờ về tổ ấm trong 1 cuộc phỏng vấn với tờ Star News hồi tháng 3 năm nay. Theo lời nam ca sĩ 8X, anh và vợ từng hoãn cưới tận 9 năm vì gặp khủng hoảng tài chính sau khi trở thành nạn nhân từ 1 vụ lừa đảo. Phải tới năm 2021, cặp đôi mới có thể tổ chức hôn lễ nhỏ, giản dị chỉ có sự góp mặt của những người thân yêu trong gia đình.

Ngoài ra, anh cũng từng gây sốt mạng xã hội khi khoe bà xã sở hữu ngoại hình giống với "tường thành nhan sắc" Han Ga In và nữ idol nổi tiếng Minji (NewJeans).

Theo lời KCM chia sẻ, vợ anh sở hữu diện mạo giống với Han Ga In và Minji

KCM sinh năm 1982, chính thức ra mắt làng giải trí Kbiz khi vừa tròn 21 tuổi qua nhạc phẩm I Know - OST của bộ phim truyền hình Punch. Trong suốt sự nghiệp nghệ thuật, nam nghệ sĩ ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng Hàn Quốc với nhiều album, single đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc xứ kim chi như Love Affair, Growing Up, Color Flower... Đặc biệt, từ năm 2021, nam ca sĩ hoạt động với tư cách thành viên nhóm nhạc dự án MSG Wannabe và đã cùng nhóm khuấy đảo thị trường Hàn Quốc với 1 số bản hit giành hạng 1-2 trên các bảng xếp hạng lớn.