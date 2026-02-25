Nam ca sĩ được Thủ tướng khen thưởng: 25 tuổi tự mua nhà 10 tỷ, tậu 15 cây vàng ngày “Vía Thần Tài”

Đức Phúc là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu của Vbiz trong hơn một thập niên qua. Sinh ngày 15/10/1996 tại Hà Nội, anh được biết đến rộng rãi sau khi đăng quang ngôi vị Quán quân Giọng hát Việt năm 2015 dưới sự dẫn dắt của Mỹ Tâm. Chiến thắng này mở ra hành trình hoạt động chuyên nghiệp, đồng thời đặt nền móng cho một sự nghiệp bền bỉ và nhiều dấu ấn của Đức Phúc.

Đức Phúc được biết đến rộng rãi sau khi đăng quang ngôi vị Quán quân Giọng hát Việt năm 2015 dưới sự dẫn dắt của Mỹ Tâm (ảnh: FB)

Đức Phúc là nghệ sĩ tiêu biểu hiện tại (ảnh: FBNV)

Trong giai đoạn đầu, Đức Phúc từng đối diện không ít rào cản liên quan đến ngoại hình. Năm 2017, Đức Phúc có màn “lột xác” ngoại hình nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Sau bước ngoặt này, nam ca sĩ liên tục ra mắt các sản phẩm ghi dấu ấn như Ánh Nắng Của Anh, Hơn Cả Yêu, Ngày Đầu Tiên, Em đồng ý (I Do),… Đức Phúc gắn liền với những ca khúc ra đúng dịp 14/2 lan toả quốc dân, từ đó được gọi là “ông hoàng Valentine”.

Những ca khúc mang màu sắc ballad chủ đạo giúp anh định hình hình ảnh giọng ca tình cảm, giàu cảm xúc. Gần đây, Đức Phúc ghi dấu ấn góp mặt trong chương trình Anh Trai Say Hi mùa 1 và lọt vào Top Best 5, tiếp tục duy trì độ phủ sóng ở nhóm khán giả trẻ.

Đức Phúc gắn liền với những ca khúc ra đúng dịp 14/2 lan toả quốc dân, từ đó được gọi là “ông hoàng Valentine” (ảnh: NVCC)

Sau hơn 10 năm hoạt động, Đức Phúc được ghi nhận là một trong những nghệ sĩ có tần suất chạy show dày đặc, tham gia nhiều sự kiện âm nhạc lớn trong và ngoài nước. Khối lượng công việc ổn định cùng danh mục hit trải dài qua nhiều năm giúp anh tích lũy được tài sản đáng kể. Năm 2021, khi vừa tròn 25 tuổi, nam ca sĩ chia sẻ việc tự mua căn hộ trị giá khoảng 10 tỷ đồng và đứng tên sở hữu. Anh cũng từng tiết lộ có nhiều bất động sản khác, sổ đỏ và phương tiện cá nhân giá trị cao. Bên cạnh đó, Đức Phúc được biết đến là người yêu thích thời trang hàng hiệu, thường xuyên xuất hiện với các thiết kế và phụ kiện cao cấp.

Năm 2021, khi vừa tròn 25 tuổi, nam ca sĩ chia sẻ việc tự mua căn hộ trị giá khoảng 10 tỷ đồng và đứng tên sở hữu (ảnh: FB)

Tháng 2/2025, tại buổi họp báo ra mắt sản phẩm Chăm Em Một Đời của Hòa Minzy, câu chuyện về tài chính của Đức Phúc tiếp tục được nhắc đến. Hòa Minzy cho biết cô và Erik từng phải vay tiền Đức Phúc, trong khi nam ca sĩ “không bao giờ phải đi vay”. Theo chia sẻ của Hoà Minzy, Đức Phúc sở hữu ba căn hộ cao cấp. Trước đó, vào dịp Vía Thần Tài năm 2024, Đức Phúc cũng gây chú ý khi mua 15 cây vàng. Dù Đức Phúc nhiều lần khẳng định những tiết lộ này chỉ mang tính chất vui vẻ, thông tin về khối tài sản của nam ca sĩ vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Hoà Minzy tiết lộ Đức Phúc có 3 căn nhà, mua 15 cây vàng ngày Vía Thần Tài tại họp báo tháng 2/2025 (clip: Kênh Quay Sao)

Mới đây nhất, nhân dịp Valentine 2026, Đức Phúc đã tự thưởng cho mình siêu xe gần 9 tỷ đồng. Trong loạt clip nhận xe lan truyền trên MXH, người hâm mộ nức nở tự hào, chúc mừng cho nam ca sĩ gặt hái quả ngọt sau 1 năm bùng nổ.

Đức Phúc vừa tậu siêu xe gần 9 tỷ đồng

Năm 2025 được xem là cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Đức Phúc khi anh ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế. Ngày 20/09/2025, tròn 10 năm sau thời điểm đăng quang Giọng hát Việt, Đức Phúc tiếp tục được xướng tên ở vị trí cao nhất tại Intervision Song Contest 2025 tổ chức tại Moscow, Nga. Tại cuộc thi có sự tham gia của hơn 20 quốc gia, Đức Phúc giành chiến thắng với 422 điểm nhờ ca khúc Phù Đổng Thiên Vương. Tiết mục kết hợp yếu tố dân gian, rap và phong cách dàn dựng hiện đại, tạo dấu ấn riêng trên sân khấu quốc tế.

Ngày 20/09/2025, tròn 10 năm sau thời điểm đăng quang Giọng hát Việt, Đức Phúc tiếp tục được xướng tên ở vị trí cao nhất tại Intervision Song Contest 2025 tổ chức tại Moscow, Nga (ảnh: FBNV)

Chiến thắng tại Intervision mang về cho anh phần thưởng 30 triệu Ruble, tương đương hơn 9,5 tỷ đồng. Thành tích này nhanh chóng tạo hiệu ứng tích cực trong nước. Ngày 26/09/2025, Đức Phúc vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đức Phúc được ghi nhận nỗ lực trong việc quảng bá hình ảnh, văn hóa và tinh thần Việt Nam thông qua âm nhạc. Đây là một trong những dấu mốc quan trọng, đưa tên tuổi Đức Phúc ra khỏi phạm vi thị trường nội địa.

Ngày 26/09/2025, Đức Phúc vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Tại WeChoice Awards 2025, Đức Phúc lọt Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng nhờ hành trình 10 năm từ một thí sinh show thực tế đến nghệ sĩ Việt mang âm nhạc lan toả quốc tế. Đức Phúc trải qua chặng đường tròn một thập kỷ với nhiều bước ngoặt. Ở tuổi 29, anh không chỉ sở hữu sự nghiệp ổn định mà còn xây dựng được nền tảng tài chính vững vàng. Việc được Thủ tướng khen thưởng cùng những thành tích quốc tế đánh dấu giai đoạn mới trong hành trình làm nghề của nam ca sĩ sinh năm 1996.