Nam ca sĩ được gặp mặt ban lãnh đạo TP.HCM: Biết sáng tác nhạc về Đảng - Bác Hồ, về quê chơi Tết cũng viral trang Thông tin Chính phủ

Ngày 5/3, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức buổi họp mặt lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản và văn nghệ sĩ tiêu biểu đầu xuân Bính Ngọ 2026. Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt hoạt động trong lĩnh vực báo chí, văn hóa - nghệ thuật, trong đó có ca sĩ Anh Tú.

Ca sĩ Anh Tú tại buổi gặp gỡ lãnh đạo TP.HCM cùng nhiều văn nghệ sĩ, nhà báo tiêu biểu (ảnh: FBNV)

Anh Tú được tặng cúp tuyên dương (ảnh: FBNV)

Tại buổi gặp mặt, nam ca sĩ bày tỏ sự xúc động khi có dịp giao lưu, gặp gỡ lãnh đạo TP.HCM cùng nhiều văn nghệ sĩ, nhà báo tiêu biểu. Anh cho biết năm 2025 là giai đoạn đặc biệt trong hành trình hoạt động nghệ thuật, khi được góp mặt trong nhiều chương trình nghệ thuật lớn gắn với các dấu mốc quan trọng của đất nước. Trong đó có các chương trình kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Quốc khánh hay lễ kỷ niệm 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

“Tôi hạnh phúc khi được đóng góp sức lực nhỏ bé của mình. Tôi cũng hạnh phúc khi được sáng tác và hát những ca khúc do chính mình viết như Giữa hòa bình, Người là Hồ Chí Minh hay Thưa Đảng”, ca sĩ Anh Tú chia sẻ.

Anh Tú đắt show chính luận trong năm qua (ảnh: FBNV)

Nguyễn Anh Tú sinh năm 1992, quê Thái Bình. Anh được khán giả biết đến rộng rãi sau khi giành ngôi Á quân chương trình The Voice Vietnam năm 2017. Bước ngoặt tiếp theo trong sự nghiệp đến khi anh giành quán quân chương trình The Masked Singer Vietnam mùa 2 với mascot Voi Bản Đôn, giúp tên tuổi phủ sóng mạnh mẽ hơn với công chúng.

Năm 2024, Anh Tú tiếp tục mở rộng độ phủ khi tham gia chương trình truyền hình thực tế âm nhạc Anh Trai Say Hi mùa đầu tiên. Sự góp mặt của Anh Tú trong chương trình giúp anh tiếp cận gần hơn với khán giả trẻ, đồng thời thử sức với nhiều phong cách biểu diễn mới, từ vũ đạo đến các thể loại âm nhạc không phải sở trường trước đó.

Ca sĩ Anh Tú gây chú ý với giọng hát thực lực (ảnh: FBNV)

Thông qua chương trình, nam ca sĩ cũng cho thấy sự thay đổi trong hình ảnh khi sẵn sàng thử nghiệm nhiều màu sắc sân khấu khác nhau thay vì chỉ gắn với dòng nhạc ballad quen thuộc. Việc xuất hiện trong một show giải trí có sức lan tỏa lớn trên mạng xã hội giúp Anh Tú phủ sóng hình ảnh rộng rãi hơn với khán giả gen Z, tạo thêm bước đệm để tên tuổi anh tiếp tục được nhắc đến ở nhiều sân khấu lớn.

Một trong những dấu ấn đáng chú ý của nam ca sĩ là việc tự sáng tác các ca khúc về đề tài quê hương, đất nước (ảnh: FBNV)

Sau dấu ấn tại Anh Trai Say Hi, Anh Tú tiếp tục hoạt động tích cực trong các chương trình nghệ thuật mang tính chính luận. Một trong những dấu ấn đáng chú ý của nam ca sĩ là việc tự sáng tác các ca khúc về đề tài quê hương, đất nước. Tháng 5/2025, anh ra mắt ca khúc Người là Hồ Chí Minh , sáng tác để biểu diễn trong chương trình nghệ thuật kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ca khúc được trình diễn tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) và sau đó tiếp tục được thể hiện trong nhiều chương trình nghệ thuật chính luận khác. Tại đại lễ A80, Anh Tú vinh dự là 1 trong 80 văn nghệ sĩ được tham gia khối diễu hành và đồng diễn ở Quảng trường Ba Đình.

Đầu năm 2026, Anh Tú biểu diễn ca khúc Thưa Đảng, một sáng tác riêng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (ảnh: FBNV)

Đầu năm 2026, Anh Tú biểu diễn ca khúc Thưa Đảng , một sáng tác riêng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Sau khi ca khúc lan tỏa mạnh mẽ, nam ca sĩ cho biết anh cho phép các tổ chức, cá nhân sử dụng ca khúc này miễn phí cho các mục đích phi lợi nhuận.

Bên cạnh hoạt động biểu diễn và sáng tác, hình ảnh đời thường của Anh Tú cũng nhiều lần thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Dịp Tết vừa qua, nam ca sĩ chia sẻ loạt hình ảnh về quê đón Xuân với phong cách tạo dáng hài hước. Một bức ảnh trong số đó bất ngờ được trang Thông tin Chính phủ đăng tải lại với chú thích về không khí du xuân đầu năm, tạo nên nhiều bình luận thú vị từ cộng đồng mạng.

Anh Tú chơi xuân viral trang Thông tin Chính phủ (ảnh cap màn hình)

Sự xuất hiện tại buổi họp mặt văn nghệ sĩ tiêu biểu đầu xuân tại TP.HCM cùng những dấu ấn từ các chương trình truyền hình thực tế đến sân khấu chính luận cho thấy Anh Tú đang duy trì hoạt động đa dạng trong âm nhạc. Nam ca sĩ đồng thời hướng đến việc kết nối các giá trị truyền thống với khán giả trẻ thông qua các sản phẩm và sân khấu biểu diễn của mình.