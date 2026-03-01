Mẹ đơn thân có 2 con riêng si mê nam ca sĩ Việt nổi tiếng, đăng loạt status gây chú ý

Sau 9 tháng kết hôn với nam ca sĩ Việt nổi tiếng Đạt G, mẹ đơn thân xinh đẹp có hai con riêng không giấu được niềm hạnh phúc, viên mãn khi tìm được tình yêu đích thực.

Ngay những ngày đầu năm 2026, cô liên tục đăng tải nhiều status chia sẻ về cuộc sống tràn ngập yêu thương bên chồng và các con.

Cụ thể như dịp lễ tình yêu vừa qua, Cindy Lư viết: "Happy Valentine chồng iu, không phải là năm đầu tiên đón Valentine cùng nhau nhưng là năm đầu tiên sau khi mình chính thức trở thành vợ chồng, mong là năm nào bọn mình cũng bên nhau vui vẻ và hạnh phúc như bây giờ. Em iu anh rất là nhiều".

Đạt G bóc quà vợ và hai con tặng.

Ở một clip khác, Cindy Lư và hai con còn tạo bất ngờ cho Đạt G khi rải bóng khắp nhà để dẫn tới nơi đặt món quà Valentine là một chiếc vợt đánh pickleball.

Vài ngày sau, đúng dịp đón Tết Nguyên đán, Cindy Lư tiếp tục chia sẻ cảm xúc về niềm hạnh phúc của bản thân sau khi kết hôn với Đạt G và nhìn lại năm 2025: "Đó là năm mà tôi không bao giờ quên được trong đời mình, vì tôi có một ngày rất quan trọng là 13/7/2025 – lễ cưới ấm cúng của gia đình tôi. Sau bước ngoặt đó tôi thay đổi khá nhiều luôn, tôi sống có trách nhiệm hơn. Tôi ra dáng một người vợ hơn. Tôi ở nhà nhiều hơn và tôi cảm giác gia đình là một nơi ấm cúng. Chồng tôi có thể đi làm và tôi có thể ở nhà để khi nào chồng về cũng sẽ gặp tôi. Tôi hi vọng năm 2026 sẽ thành công hơn, rực rỡ hơn và hạnh phúc hơn".

Ngày Thần Tài, cô không khoe vàng như nhiều người mà tiếp tục “khoe chồng”: "Nay mùng 10 mọi người khoe vàng, em cũng muốn khoe, ngoài 2 cục kim cương ra (2 con gái) thì em có cục vàng này nữa". Đính kèm là loạt ảnh chụp cùng Đạt G.

Hình ảnh Cindy Lư đăng cùng chồng ngày Thần tài.

Ngày 2/3, Cindy Lư tung loạt ảnh được chồng chụp khi đi ăn với những biểu cảm vô cùng hạnh phúc. Cách đây ít giờ, cô tiếp tục đăng tải hình ảnh bên chồng kèm chia sẻ đậm chất ngôn tình: "Người ta hỏi em điều gì đẹp nhất. Em âm thầm vẽ đôi mắt anh".

Không cần những lời lẽ quá hoa mỹ, chuỗi khoảnh khắc đời thường mà Cindy Lư chia sẻ đủ để thấy cô đang tận hưởng trọn vẹn cuộc sống hôn nhân sau nhiều biến cố. Từ một bà mẹ đơn thân từng trải qua không ít sóng gió, cô của hiện tại chọn cách sống chậm lại, vun vén tổ ấm và công khai niềm hạnh phúc giản dị bên người đàn ông mình gọi là chồng. Với Cindy Lư, có lẽ điều đẹp nhất không phải là những món quà vật chất mà là cảm giác mỗi ngày thức dậy đều thấy người mình thương vẫn ở đó, bình yên và đủ đầy.

Cindy Lư hạnh phúc bên chồng con.

Đạt G tên thật là Nguyễn Tấn Đạt, sinh năm 1995, được khán giả biết đến qua nhiều bản hit và các sản phẩm âm nhạc mang màu sắc tự sự. Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của anh cũng từng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Trong khi đó, Cindy Lư từng gây chú ý khi kết hôn với Hoài Lâm và có 2 con chung.