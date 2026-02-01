Nam ca sĩ được công an Lạng Sơn "giải vây" là ai?

Mới đây, ca sĩ Quân A.P bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh được lực lượng công an tỉnh Lạng Sơn hộ tống rời khỏi khu vực biểu diễn sau khi hoàn thành phần trình diễn tại Lễ hội Hoa đào xứ Lạng.

Khoảnh khắc nam ca sĩ được các chiến sĩ công an đứng sát hai bên đưa ra khỏi khu vực khán giả đang tiến đến đông nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều cư dân mạng để lại bình luận trêu đùa trước hình ảnh của Quân A.P.

Về phía “nhân vật chính”, Quân A.P cũng đã gửi lời cảm ơn tới lực lượng công an Lạng Sơn vì đã hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho anh: "Hôm nay vui quá, em cảm ơn các anh chị đã hỗ trợ em Quân trong đêm diễn này ạ" là chia sẻ đính kèm ảnh. Nam ca sĩ cũng hài hước để thêm bình luận dưới bài đăng: “Hơi căng thẳng một chút ạ” khiến người hâm mộ thêm phần thích thú.

Vậy Quân A.P là ai mà có thể khiến đông đảo khán giả vây quanh, đến mức phải có sự hỗ trợ của công an để “giải vây”?

Hình ảnh Quân A.P được công an Lạng Sơn "giải vây".

Quân A.P tên thật là Phạm Anh Quân, sinh năm 1997 tại Hà Nội. Trước khi bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp, anh được cộng đồng mạng biết đến rộng rãi thông qua các video cover ballad triệu view trên YouTube.

Chính chất giọng trầm ấm, cảm xúc cùng cách thể hiện gần gũi đã giúp Quân A.P nhanh chóng xây dựng được lượng người hâm mộ đông đảo ngay từ những ngày đầu.

Năm 2019, Quân A.P chính thức debut với ca khúc “Ai Là Người Thương Em” – sản phẩm đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp. Bài hát nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên các nền tảng nhạc số, đưa tên tuổi Quân A.P đến gần hơn với công chúng đại chúng.

Sau đó, nam ca sĩ liên tục ghi dấu ấn với loạt ca khúc ballad được yêu thích như: Bông Hoa Đẹp Nhất , Còn Gì Đau Hơn Chữ Đã Từng , Ước Mơ Của Mẹ , Nơi Ngọn Gió Dừng Chân...

Các sản phẩm của Quân A.P thường đạt hàng chục đến hàng trăm triệu lượt xem, giúp anh được khán giả ưu ái gọi là “hoàng tử ballad” của Vpop thế hệ mới.

Quân A.P ngày càng nổi tiếng.

Không chỉ dừng lại ở thị trường trong nước, Quân A.P từng được vinh danh tại MAMA 2021 với giải thưởng Best Asian Artist, đánh dấu sự ghi nhận ở phạm vi châu Á.

Bên cạnh âm nhạc, anh còn tham gia một số chương trình truyền hình, gameshow giải trí, ghi điểm nhờ hình ảnh hiền lành, chân thật và tính cách gần gũi.

Trái ngược với hình ảnh lãng mạn trong các ca khúc, Quân A.P ngoài đời khá kín tiếng về chuyện riêng tư, đặc biệt là tình cảm cá nhân.

Thời gian qua, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng Quân A.P đã kết hôn với bạn gái gắn bó từ thời học sinh và có một con trai. Những hình ảnh, “hint” đời thường từng khiến dư luận xôn xao và dành nhiều sự quan tâm.

Tuy nhiên, đến nay nam ca sĩ vẫn chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào về việc đã lập gia đình hay có con.

Trong một số lần hiếm hoi chia sẻ, Quân A.P cho biết anh coi trọng sự tin tưởng, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau trong tình yêu, đồng thời mong muốn giữ sự riêng tư cho những người thân yêu.