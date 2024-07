Quân A.P gây bất ngờ với "Dắt em đi khỏi đây"

Quân A.P đang là nam ca sĩ nhận được nhiều sự yêu thích tại gameshow Anh trai say hi. Mặc dù đầu tư nhiều công sức cho sân chơi này nhưng Quân A.P vẫn chăm chút cho các dự án riêng của mình.

Vào tối qua (18/7), nam ca sĩ đã nhận được nhiều sự chờ đợi của người hâm mộ khi cho ra mắt MV mới mang tên "Dắt em đi khỏi đây". Sản phẩm này là sự hợp tác giữa Quân A.P và nhà sản xuất, nhạc sĩ Tiên Cookie.

Quân A.P trong sản phẩm mới.

Điểm nhấn trong sản phẩm mới này đó chính là việc sử dụng hai nhạc cụ gồm piano và violin. Phần lời bài hát giản dị, gần gũi, được xây dựng hoàn toàn từ sự quan sát của Tiên Cookie về Quân A.P - một chàng trai đáng tin, trong sáng, tích cực, có chút ngây thơ và nhiều cảm xúc. Dự án trở lại lần này, cú bắt tay của Quân A.P – Tiên Cookie hứa hẹn sẽ mang tới sự bùng nổ trong âm nhạc củ nam ca sĩ điển trai, tài năng.

Không phát hành music video, "Dắt em đi khỏi đây" được sản xuất với định dạng visualizer nhằm nhấn mạnh, đặc tả cảm xúc trong từng câu hát. Điều này giúp giọng hát của Quân A.P trở thành điểm cộng đắt giá, dẫn dắt xúc cảm người nghe. Hình ảnh Quân A.P miệt mài đạp xe và dần đưa cô gái thoát ra khỏi cái lồng của sự kìm kẹp, cô độc nào đó tạo ra một câu chuyện mở, suy nghĩ mở đối với từng người xem.

Xung quanh bài hát trở lại của Quân A.P vào tối 18/7, bên cạnh nhiều điểm cộng về âm nhạc thì khán giả cũng không giấu tiếc nuối vì chưa thể được xem một MV hoành tráng. Nhiều người cho rằng, có lẽ do quá bận với lịch trình Anh trai say hi nên sản phẩm lần này có phần đơn giản. Cũng có khán giả khẳng định, yếu tố cảm xúc âm nhạc được nam ca sĩ ưu tiên hơn ở bài lần này.

Quân A.P sinh năm 1997 hiện là nam nghệ sĩ trẻ được yêu thích với lượng fan hâm mộ đông đảo. Nam ca sĩ từng ghi dấu ấn với loạt ca khúc hit như: Bông hoa đẹp nhất, Lời xin lỗi vụng về, Tình yêu là thế, Ai là người thương em...

Ít tháng trước anh vừa có cú hích cho MV thứ 2 Bông hoa đẹp nhất trong sự nghiệp đạt 100 triệu lượt xem. Lần trở lại này của Quân A.P được giới chuyên môn khẳng định là thời điểm hợp lý để anh làm rõ và nét hơn định hướng nghệ sĩ trong sự nghiệp Quân A.P.