Nam ca sĩ đình đám một thời thông báo đi bán cà phê trên đường Bùi Thị Xuân, Đà Lạt ở tuổi U60

Sau 2 cơ sở tại TP.HCM, nam ca sĩ đình đám tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh với một quán cà phê mới ở Đà Lạt.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng thông báo trên trang cá nhân về việc chuẩn bị khai trương Cà Phê Cà Pháo tại số 2A Bùi Thị Xuân, Đà Lạt. Theo chia sẻ của nam ca sĩ, quán dự kiến khai trương trong 3 ngày, từ 27-29/9.

Đáng chú ý, không gian mới được Đàm Vĩnh Hưng giới thiệu không chỉ phục vụ cà phê mà còn có khu vực tầng 2 dành riêng cho âm nhạc và các màn biểu diễn dành tặng khách hàng. Nam ca sĩ cũng hé lộ quán sở hữu vị trí và không gian có tầm nhìn đẹp.

Quán cà phê mới của Đàm Vĩnh Hưng ở Đà Lạt (Ảnh: FBNV)

Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng từng bật mí trên trang cá nhân: “Tin vui của Hưng! Sắp khai trương tiệm cà phê thứ 3 tại Bùi Thị Xuân - Đà Lạt. Vị trí hú hồn chim én luôn! Đẹp lắm! Tui nhất định trang trí đẹp thiệt đẹp luôn!”

Đây là cơ sở thứ 3 của Cà Phê Cà Pháo, sau 2 địa điểm tại TP.HCM. Cơ sở đầu tiên nằm ở Thảo Điền, phường An Khánh, được khai trương vào đầu năm 2026. Đến tháng 7/2026, nam ca sĩ tiếp tục mở cơ sở thứ 2 tại Nguyễn Thông, phường Xuân Hòa, TP.HCM.

Tại các cơ sở Cà Phê Cà Pháo, nam ca sĩ thường xuyên xuất hiện để gặp gỡ, chào hỏi và chụp hình cùng người hâm mộ. Đàm Vĩnh Hưng cũng kết hợp không gian kinh doanh với các hoạt động âm nhạc, trực tiếp biểu diễn tại quán cùng các nghệ sĩ khách mời.

2 quán cà phê trước đó tại TP.HCM của Đàm Vĩnh Hưng (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh kinh doanh, Đàm Vĩnh Hưng vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, ra mắt sản phẩm âm nhạc và tham gia biểu diễn tại nhiều chương trình, sự kiện.

Đàm Vĩnh Hưng sinh năm 1971, là một trong những ca sĩ nổi bật của làng nhạc Việt trong hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật với nhiều ca khúc để lại dấu ấn như Lâu đài tình yêu, Xin lỗi tình yêu, Say tình...