Nam ca sĩ đình đám một thời đi bán cà phê tại đường Đinh Tiên Hoàng, TP.HCM: Khách đến mua không có chỗ đứng

Đinh Anh
Từ sân khấu ca nhạc đến lĩnh vực kinh doanh, nam ca sĩ này tiếp tục nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Mới đây, thông tin ca sĩ Đan Trường mở quán cà phê được đặt tên theo biệt danh đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Chia sẻ trên trang cá nhân, sau 2 ngày khai trương (23-24/5), giọng ca Kiếp ve sầu cho biết quán ghi nhận hơn 1.300 khách ghé thăm và thưởng thức đồ uống. Đặc biệt trong ngày 24/5, quán kín chỗ hoàn toàn, thậm chí “không còn chỗ đứng”.

Theo đó, quán cà phê của nam ca sĩ được đặt theo tên biệt danh của anh. Tọa lạc trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định, TP.HCM, quán được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản với điểm nhấn là gam màu nâu và be. Không gian quán chia thành 4 tầng, có thang máy phục vụ. Để tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và tạo tầm nhìn xuống đường, quán thiết kế những mảng tường kính khá lớn.

Khu vực tầng 1 của quán

Bàn ghế của quán được sắp xếp phù hợp cho thực khách đến trò chuyện và học tập, làm việc

Đáng chú ý, quán có một tầng dành riêng cho người hâm mộ của Đan Trường. Không gian này treo toàn bộ hình ảnh và nhiều tư liệu quý gắn với chặng đường phát triển âm nhạc của nam ca sĩ.

Không gian dành cho người yêu thích ca sĩ Đan Trường

Thực đơn của quán có đa dạng các loại đồ uống như cà phê, trà, trà sữa, nước ép và bánh ngọt. Mức giá dao động 39.000-59.000 đồng.

Đan Trường là một trong những nam ca sĩ nổi bật của làng nhạc Việt cuối thập niên 1990 và đầu 2000. Xuất thân trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật song anh sớm bộc lộ niềm đam mê ca hát và chính thức bước chân vào con đường âm nhạc từ năm 1997. Với ngoại hình thư sinh, mái tóc bổ luống đặc trưng cùng phong cách gần gũi, Đan Trường nhanh chóng trở thành thần tượng của thế hệ 8X, đầu 9X qua loạt ca khúc đình đám như “Kiếp ve sầu”, “Tình đơn phương” cùng nhiều bản nhạc Hoa lời Việt.

Ca sĩ Đan Trường là thần tượng của thế hệ 8X và đầu 9X.

Trong sự nghiệp, nam ca sĩ đã phát hành hơn 60 album với doanh số hơn 2 triệu bản, sở hữu nhiều giải thưởng lớn như Làn Sóng Xanh, Mai Vàng, HTV Awards hay Zing Music Awards.

Không chỉ gây chú ý bởi sự nghiệp bền bỉ, Đan Trường còn được khán giả nhắc đến nhờ ngoại hình trẻ trung. Để sở hữu vẻ ngoài “lão hoá ngược”, nam ca sĩ duy trì phong độ bằng chế độ ăn uống khoa học, tập gym thường xuyên và lối sống lành mạnh.

