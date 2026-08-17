Nam ca sĩ đình đám giấu chuyện có con suốt 14 năm qua, không công khai diện mạo vợ

Đời tư kín như bưng của nam ca sĩ nổi tiếng này khiến cho công chúng không khỏi ngỡ ngàng, bật ngửa.

Nam ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc KCM đã cố gắng giấu kín chuyện có con suốt 14 năm qua. KCM kín như bưng tới mức trong suốt hơn 1 thập kỷ, ngay cả fan ruột cũng tưởng nam ca sĩ này chưa được lên chức bố. Phải tới thời gian gần đây, công chúng mới ngỡ ngàng phát hiện ra rằng KCM đón con đầu lòng từ tận năm 2012 và con cả của anh đã lớn tướng ra dáng thiếu nữ rồi. Được biết, sau khi tự xác nhận đã lên chức bố, KCM còn cởi mở để lộ luôn chuyện mình có hẳn 3 người con.

Dù giấu kín chuyện con cái song nam nghệ sĩ lại từng công bố tin kết hôn trên báo chí, chỉ có điều anh quyết không để lộ diện mạo bà xã suốt nhiều năm qua. Và cũng phải tới năm nay, KCM mới chính thức công khai dung mạo vợ yêu - Bang Ye Won. Theo lời nam ca sĩ 8X, anh và vợ từng hoãn cưới tận 9 năm vì gặp khủng hoảng tài chính sau khi trở thành nạn nhân từ 1 vụ lừa đảo. Phải tới năm 2021, KCM - Bang Ye Won mới có thể tổ chức hôn lễ nhỏ, giản dị chỉ có sự góp mặt của những người thân yêu trong gia đình. Và đến tháng 10 năm nay, cặp đôi sẽ tổ chức 1 đám cưới linh đình.

Trên trang cá nhân trong sáng 17/8, Bang Ye Won vừa công bố 2 hình ảnh cưới trước thềm hôn lễ. Trong ảnh được công bố, bà xã KCM diện bộ váy cưới trễ vai, khoe trọn bờ vai trần ngọc ngà, hút mắt. Đặc biệt, công chúng đã đổ dồn sự chú ý vào visual ngọt ngào, quyến rũ của mỹ nhân họ Bang. Nhiều khán giả thậm chí còn trầm trồ thốt lên rằng, họ tưởng vợ KCM là sao nữ hoạt động trong showbiz bởi lẽ cô sở hữu nhan sắc xuất chúng cùng vibe tương đồng với các mỹ nhân màn ảnh xứ kim chi.

Vợ KCM vừa tung ảnh cưới trước thềm hôn lễ. Ngay lập tức, cô khiến mạng xã hội bùng nổ với visual đẹp chả kém Hoa hậu. Ảnh: IGNV

Ở thời điểm chưa công bố diện mạo bà xã, KCM cũng từng tán dương hết lời nhan sắc đàng gái trên sóng truyền hình. Vào thời điểm đó, nam ca sĩ đã gây sốt mạng xã hội khi tiết lộ rằng, vợ anh sở hữu ngoại hình giống với “tường thành nhan sắc” Han Ga In và nữ idol nổi tiếng Minji (NewJeans). Khi ấy, 1 bộ phận khán giả còn tưởng KCM nói quá sự thật, thế nhưng tới nay, khi bà xã nam ca sĩ này chính thức lộ diện, công chúng mới chịu tin vào những lời nhận xét của anh. Đáng chú ý, nhiều netizen còn nói vui rằng, do có vợ quá đẹp nên KCM mới quyết giấu kín diện mạo cô suốt nhiều năm qua nhằm giữ làm của riêng.

Hồi chưa công khai dung mạo người bạn đời, KCM từng chia sẻ rằng, vợ anh trông giống với Han Ga In và Minji (nhóm NewJeans). Ảnh: X

KCM đón con gái đầu lòng từ năm 2012 nhưng quyết giấu kín chuyện này. Phải tới tận thời điểm cách đây không lâu, anh mới lần đầu thông báo chuyện mình đã lên chức bố với truyền thông và người hâm mộ. Được biết, KCM chào đón con gái thứ 2 hồi năm 2022 vào thời điểm nam ca sĩ đang tích cực tham gia quảng bá với tư cách thành viên nhóm nhạc dự án MSG Wannabe. Và tới cuối năm ngoái, anh cùng bà xã hạnh phúc đón chào thêm 1 bé trai, đến nay vợ chồng anh đã có “đủ nếp đủ tẻ”.

KCM sinh năm 1982, chính thức ra mắt làng giải trí Kbiz khi vừa tròn 21 tuổi qua nhạc phẩm I Know - OST của bộ phim truyền hình Punch. Trong suốt sự nghiệp nghệ thuật, nam nghệ sĩ ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng Hàn Quốc với nhiều album, single đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc xứ kim chi như Love Affair, Growing Up, Color Flower...

Đặc biệt, từ năm 2021, nam ca sĩ hoạt động với tư cách thành viên nhóm nhạc dự án MSG Wannabe và đã cùng nhóm khuấy đảo thị trường Hàn Quốc với 1 số bản hit giành hạng 1-2 trên các bảng xếp hạng lớn.

KCM cùng nhóm nhạc MSG Wannabe “làm mưa làm gió” ở thị trường âm nhạc Hàn Quốc. Ảnh: Naver