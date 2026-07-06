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Nam ca sĩ đình đám bán cà phê ở phường Tân Định, vừa mở quán đã quá tải

PV
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Chỉ sau hơn 1 tháng khai trương, quán của nam ca sĩ đình đám này đã đón lượng khách đông đảo.

- Ảnh 1.

Tối 5/7, quán cà phê của ca sĩ Đan Trường tại phường Tân Định (TP.HCM) rơi vào tình trạng quá tải khi lượng khách đổ về đông hơn thường lệ. Không chỉ kín chỗ ngồi ở các tầng, nhiều người còn đứng chờ để có cơ hội gặp gỡ thần tượng.

Đặc biệt, khi Đan Trường xuất hiện, không khí bên trong quán trở nên sôi động với những tràng vỗ tay, tiếng reo hò và hàng dài người hâm mộ xếp hàng xin chụp ảnh lưu niệm.

- Ảnh 2.

Rất đông người đã đến quán cà phê của Đan Trường để thưởng thức đồ uống và gặp thần tượng

- Ảnh 3.

Nam ca sĩ vui vẻ giao lưu với các khách hàng

Theo những hình ảnh được ghi lại, không gian quán chật kín khách từ khu vực quầy pha chế đến các lối đi. Nhiều người phải đứng sát nhau để chờ đến lượt gặp nam ca sĩ. Dù lượng khách rất đông, Đan Trường vẫn giữ nụ cười tươi, kiên nhẫn trò chuyện, bắt tay và chụp hình cùng từng người hâm mộ.

Không ít người nhận xét điều khiến họ ấn tượng không chỉ là việc được gặp thần tượng, mà còn là thái độ thân thiện của Đan Trường. Dù liên tục được đề nghị chụp ảnh, ký tặng hay trò chuyện, nam ca sĩ vẫn vui vẻ đáp lại từng người, khiến bầu không khí trong quán trở nên ấm áp.

Đan Trường mở quán cà phê ở đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định vào cuối tháng 5 vừa qua. Đây là dự án kinh doanh được nam ca sĩ đầu tư sau khi phát triển chuỗi cà phê tại Mỹ.

- Ảnh 4.

Quán cà phê của Đan Trường nằm ở mặt tiền một con đường sầm uất

Không gian quán gồm 4 tầng, thiết kế theo phong cách hiện đại với gam màu nâu - kem chủ đạo, nhiều cửa kính đón ánh sáng tự nhiên. Đặc biệt, tầng 3 được dành riêng để trưng bày hình ảnh, album và nhiều kỷ vật gắn với sự nghiệp của Đan Trường, trở thành điểm check-in được đông đảo người hâm mộ yêu thích.

Thực đơn của quán gồm cà phê, trà, trà sữa, matcha và bánh ngọt với mức giá phổ thông. Theo chia sẻ khi khai trương, Đan Trường trực tiếp lựa chọn nguyên liệu, trong đó các món cà phê sử dụng hạt nhập khẩu từ Pháp nhằm đảm bảo chất lượng đồ uống.

Chỉ sau hơn một tháng đi vào hoạt động, quán cà phê của nam ca sĩ đã nhiều lần thu hút đông đảo khách ghé thăm, đặc biệt vào những dịp Đan Trường có mặt giao lưu.

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quán cà phê Đan Trường

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