Nam ca sĩ đắt show từ Đại lễ 30/4 đến 2/9: Cất giọng lên là 50.000 khán giả nổi da gà, sở hữu nụ cười toả nắng đẹp trai ngời ngời

Bước ra từ vị trí Top 3 VIetnam Idol 2014, cho tới nay Đông Hùng đã có hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật và ngày càng nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Đặc biệt trong năm 2025, hai sự kiện trọng đại của đất nước là lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Cả hai sự kiện này đều không thể vắng bóng gương mặt của Đông Hùng với những bản hùng ca hoành tráng.

Kể từ sau đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, màn thể hiện ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình cùng Võ Hạ Trâm đã khiến nhiều khán giả phải truy lùng danh tính của Đông Hùng. Sau thành công với sự xuất hiện đầy vinh dự, Đông Hùng nhanh chóng trở thành cái tên ăn khách được nhiều chương trình “chọn mặt gửi vàng”. Anh chạy show không kịp nghỉ và cho đến dịp lễ 2/9, lịch trình dày đặc càng chứng minh thêm cho sức hút không tưởng.

Xuyên suốt từ đầu tháng 8 cho đến hiện tại, Đông Hùng được nhiều đơn vị BTC tin tưởng, trao trọng trách biểu diễn trong nhiều sự kiện quan trọng. Liên tiếp trong 2 ngày 4 - 5/8, Đông Hùng xuất hiện trong hai chương trình nghệ thuật mang tên Khát Vọng Cống Hiến tại Cung Điền kinh Mỹ Đình và Người Mở Đường tại Nhà hát Quân đội. Nam ca sĩ tiếp tục góp mặt trong dàn line-up khủng tại “concert quốc gia” mang tên Tổ Quốc Trong Tim tại SVĐ Mỹ Đình vào ngày 10/8.

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam - 20 năm Ngày hội toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc và đón nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ 5, nam ca sĩ vinh dự được biểu diễn LK Hò Kéo Pháo - Trên Đồi Him Lam - Giải Phóng Điện Biên và Đường Lên Phía Trước.

Sau đó không lâu, Đông Hùng tiếp tục trở thành gương mặt nghệ sĩ góp mặt tại Khai mạc Triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Sắp tới đây vào ngày 1/9, concert quốc gia đặc biệt 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc cũng sẽ có sự xuất hiện của Đông Hùng bên dàn nghệ sĩ Việt đình đám như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Đen Vâu, SOOBIN,... và rất nhiều nghệ sĩ khác tại SVĐ Mỹ Đình.

Đặc biệt vào tối 10/8, Concert Quốc Gia Tổ Quốc Trong Tim đã biến SVĐ Mỹ Đình thành “biển đỏ” với hơn 50.000 khán giả cùng cờ Tổ quốc và ánh đèn flash rực rỡ. Dàn nghệ sĩ từ gạo cội đến gen mới đều góp mặt: NSND Thu Huyền, Tùng Dương, Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh, Võ Hạ Trâm… nhưng spotlight lại đổ dồn vào Đông Hùng.

Nam ca sĩ khiến cả sân vận động “nổ tung” với phong độ hát live căng đét, cầm mic chắc tay và pha xử lý cực cháy. Lên Đàng phiên bản rock như hiệu lệnh ra trận, còn liên khúc Hò Kéo Pháo - Đường Lên Phía Trước kết hợp nhịp trống dồn dập cùng đạo cụ hoành tráng, khiến khán giả gào khản cả cổ. Sau màn trình diễn, Đông Hùng lập tức thành tâm điểm mạng xã hội, được réo gọi đi casting Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2.

Bước ra từ Vietnam Idol 2014 và nhanh chóng ghi dấu ấn nhờ chất giọng nam cao đầy năng lượng, Đông Hùng gây ấn tượng với kỹ thuật thanh nhạc chắc chắn và khả năng hát live “nuốt mic” trên nhiều sân khấu lớn nhỏ.

Phong cách âm nhạc của Đông Hùng được nhớ đến với màu sắc dân gian đương đại pha rock, luôn tạo cảm giác máu lửa và bùng nổ. Với phong thái trình diễn mạnh mẽ cùng lối “chơi” sân khấu máu lửa, Đông Hùng luôn biết cách biến mỗi lần xuất hiện thành một màn “quẩy” đúng nghĩa.