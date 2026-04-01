Nam ca sĩ có cát-xê cao nhất lịch sử Coachella, được trả 263 tỷ để "ru ngủ" 125 nghìn người

Cát-xê của Justin Bieber cao nhất lịch sử Coachella

Cát-xê của Justin Bieber tại Coachella 2026 đang thực sự tạo nên một “cơn địa chấn” trong ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu. Theo Rolling Stone, nam ca sĩ nhận mức thù lao lên đến 10 triệu USD (khoảng 263 tỷ đồng) cho hai tuần biểu diễn, trở thành nghệ sĩ có cát-xê cao nhất lịch sử lễ hội này tính đến thời điểm hiện tại.

Đây là cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Justin Bieber khi lần đầu tiên chính thức đảm nhận vai trò headliner, sau nhiều năm chỉ xuất hiện với tư cách khách mời. Điều đáng chú ý, nam ca sĩ được cho là đã trực tiếp thương thảo với đơn vị tổ chức Goldenvoice mà không thông qua công ty đại diện, qua đó giữ trọn vẹn khoản thù lao “khủng” này.

Trong lịch sử Coachella, mức cát-xê dành cho các headliner luôn là chủ đề gây tò mò, dù ban tổ chức hiếm khi công bố chính thức. Theo các báo cáo từ Rolling Stone và Billboard, những cái tên từng đạt mức thù lao cao bao gồm Tyler, The Creator (2024, 9-10 triệu USD), The Weeknd (2022, 8,5-10 triệu USD), Beyoncé (2018, khoảng 8 triệu USD), Ariana Grande (2019, 8 triệu USD) và Bad Bunny (2023, khoảng 5 triệu USD).

Việc Justin Bieber chạm mốc 10 triệu USD không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn góp phần thiết lập lại mặt bằng giá cho các headliner trong tương lai. Trong bối cảnh thị trường biểu diễn ngày càng cạnh tranh, mức cát-xê này có thể trở thành “chuẩn mới” để các nghệ sĩ hàng đầu đàm phán trong những mùa lễ hội tiếp theo.

Bên cạnh Justin Bieber, Coachella 2026 còn quy tụ nhiều cái tên đình đám như Sabrina Carpenter, Karol G và Anyma. Dù mức thù lao của họ chưa được tiết lộ, giới chuyên môn nhận định con số chắc chắn cũng ở mức rất cao để tương xứng với quy mô và tầm ảnh hưởng của lễ hội.

Justin Bieber "ru ngủ" 125 nghìn người, bật cả set hit cũ karaoke với khán giả

Nếu mức cát-xê lập kỷ lục giúp Justin Bieber trở thành tâm điểm trước giờ G, thì chính màn trình diễn tại Coachella 2026 lại khiến anh gây tranh cãi dữ dội sau khi kết thúc đêm diễn tuần đầu. Đêm diễn tối 11/4 nhanh chóng trở thành chủ đề nóng toàn cầu khi Justin mang đến một trải nghiệm hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng của một sân khấu headliner.

Xuất hiện muộn hơn dự kiến vào khoảng 23h25, Justin Bieber khiến khán giả bất ngờ với phong cách tối giản đến mức khó tin. Không còn hình ảnh hào nhoáng quen thuộc, anh bước lên sân khấu với quần short, áo hoodie và kính râm, tạo hình bị nhiều người so sánh với Jesse Pinkman trong series Breaking Bad.

Điểm gây “sốc” nhất nằm ở cách dàn dựng. Justin Bieber giữ sân khấu ở mức tối giản, không vũ đạo. Nửa đầu set diễn, Justin chỉ hát live các ca khúc trong album mới Swag. Sân khấu nhìn như 1 đĩa bay khổng lồ, Justin hết đi đứng đến ngồi, thậm chí nằm hát. Set nhạc thuần ballad khiến bầu không khí trầm lắng, trước khi The Kid LAROI xuất hiện khuấy động với siêu hit STAY.

Phần đáng nhớ nhất set diễn là màn mashup loạt hit toàn cầu của Justin Bieber. Nam ca sĩ ngồi xuống trước một chiếc laptop ngay trên sân khấu, vừa theo dõi livestream YouTube vừa trò chuyện trực tiếp với khán giả. Trong một không gian vốn quen thuộc với những màn trình diễn quy mô lớn, cách tiếp cận này khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Những bản hit đình đám như Baby, Sorry, That Should Be Me hay Never Say Never được Justin Bieber tìm trực tiếp trên YouTube, bật lại video cũ và hát đè như một màn “karaoke hoài niệm”. Justin Bieber còn mở lại các video "meme" của chính mình để tự reaction trên sân khấu. Xem Coachella mà ngỡ như trong phòng thu, giữa nam ca sĩ và khán giả gần như không còn khoảng cách.

Quyết định này lập tức gây tranh cãi. Cụm từ “Justin Bieber ru ngủ 125 nghìn người” nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, phản ánh cảm nhận chung của đông đảo khán giả. Nhiều người thích thú trước cách khai khác mới mẻ, lần đầu có 1 headliner Coachella làm như vậy và Justin cùng fan cực kỳ tận hưởng sân khấu. Ngay sau đêm diễn, Justin Bieber lập tức chiếm lĩnh top trending trên các nền tảng như X (Twitter) và TikTok. Dư luận chia thành hai luồng ý kiến rõ rệt: một bên chỉ trích sự thiếu chuyên nghiệp, cho rằng anh không xứng đáng với mức cát-xê 10 triệu USD; bên còn lại lại đánh giá cao sự chân thật, coi đây là một buổi diễn mang tính “chữa lành”, phản ánh trạng thái cá nhân của nghệ sĩ sau biến cố sức khỏe.

Ở góc nhìn chuyên môn, đây có thể xem là một trong những màn trình diễn headliner “kỳ lạ” nhất lịch sử Coachella. Justin Bieber đã phá vỡ hoàn toàn công thức quen thuộc của một show diễn sân vận động, biến nó thành một buổi livestream cá nhân quy mô lớn. Sự lựa chọn này của Justin Bieber chắc chắn gây tranh cãi, nhưng ở khía cạnh biểu diễn lại mang tính tiên phong. Justin Bieber chính siêu sao nhạc pop đầu tiên diễn chính ở Coachella không thèm đầu tư dàn dựng hoành tráng lẫn vũ đạo, kết nối khán giả chủ yếu bằng âm nhạc và cảm xúc.

Ảnh cap màn hình/Twitter