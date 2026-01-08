Nam ca sĩ chạy show điên cuồng đến kiệt quệ sức khoẻ vẫn chưa trả hết nợ cho vợ

Trương Học Hữu là 1 trong những ngôi sao huyền thoại của showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Đáng lẽ ở tuổi 64, Thiên vương xứ Hương Cảng phải được nghỉ ngơi sau hàng chục năm cống hiến cho nghệ thuật. Thế nhưng, công chúng vẫn nhìn thấy Trương Học Hữu miệt mài tổ chức concert. Từ chuyến lưu diễn cá nhân đầu tiên vào năm 1987, đến nay ngôi sao hàng đầu biểu diễu khắp thế giới trong 39 năm không ngừng nghỉ. Tháng 2/2025, Trương Học Hữu lập kỷ lục đạt 1.000 buổi diễn cá nhân.

Lý do Trương Học Hữu chưa thể giải nghệ hưởng thụ cuộc sống đều vì bà xã La Mỹ Vy. Theo tờ QQ, nam ca sĩ huyền thoại đang vật vã chạy show, còng lưng trả nợ nghìn tỷ cho cô vợ diễn viên.

"Ca thần" khổ sở vì bà xã ham mê chứng khoán

Trương Học Hữu sinh năm 1961. Vào những năm 1990, Trương Học Hữu cùng Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành và Lê Minh được xem là 4 nam thần đẹp trai, tài năng khuynh đảo nền giải trí Hong Kong (Trung Quốc) và cả châu Á. Họ được gọi là Tứ đại Thiên vương. Trong đó, Trương Học Hữu từng được tạp chí Time bầu là "1 trong 50 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất châu Á". Anh được mệnh danh là Ca Thần (thiên vương hát hay nhất) của showbiz Hoa ngữ.

Trương Học Hữu nổi tiếng với rất nhiều bản hit kinh điển, là thanh xuân của hàng triệu khán giả châu Á thập niên 90. Loving You A Little More Each Day, Đợi em đến hoa cũng tàn, Nụ hôn ly biệt... là những ca khúc gắn liền với tên tuổi của Trương Học Hữu và từng được nhiều nghệ sĩ quốc tế cover lại. Năm 1995, Trương Học Hữu trở thành ca sĩ nhạc trẻ châu Á có album bán chạy nhất toàn cầu, với lượng album bán ra nhiều thứ hai thế giới, chỉ sau Michael Jackson.

Trương Học Hữu (thứ 2, từ phải sang trái) là 1 trong Tứ đại Thiên vương "làm mưa làm gió" showbiz Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Về đời tư, Trương Học Hữu và "nữ thần tiềm năng nhất màn ảnh Hoa ngữ" La Mỹ Vy kết hôn vào năm 1996. Họ phải lòng nhau sau khi đóng chính trong bộ phim Yêu Em Say Đắm. Vì yêu Trương Học Hữu, La Mỹ Vy đã chấp nhận giã từ sự nghiệp nghệ thuật đang trên đà thăng hoa của mình để kết hôn và sinh con cho Thiên vương.

Sau khi rước được mỹ nhân về nhà, Trương Học Hữu yêu chiều La Mỹ Vy như bà hoàng. Anh giao hết thu nhập kiếm được cho vợ quản lý, sẵn sàng thuê hàng chục người giúp việc cơm bưng nước rót, lau dọn nhà cửa sạch sẽ vì La Mỹ Vy mắc chứng ám ảnh sạch sẽ nghiêm trọng. Trong 3 năm, La Mỹ Vy từng thay đến 20 người giúp việc vì họ không đạt chuẩn đảm bảo vệ sinh. Mỗi khi ra ngoài, nữ diễn viên luôn mang theo chén bát đũa muỗng riêng, xịt khử trùng mọi thứ và phủ khăn lên ghế trước khi ngồi.

Cuộc sống có kẻ hầu người hạ, lại nắm trong tay tài sản kếch xù của gia đình khiến La Mỹ Vy "sinh tật". Cô nghe lời bạn bè lao vào cuộc chơi chứng khoán, đầu tư ngoại hối không có điểm dừng dù thất bại nhiều hơn thành công. Niềm ham mê đầu tư mất kiểm soát này khiến La Mỹ Vy nợ ngập đầu 2 tỷ NDT (gần 7.000 tỷ đồng).

La Mỹ Vy nợ ngập đầu vì ham mê đầu tư chứng khoán, ngoại hối. Ảnh: Sina.

Món nợ nghìn tỷ này vượt quá khả năng chỉ trả của La Mỹ Vy bởi cô cũng chỉ là bà nội trợ, không có việc làm và lệ thuộc vào tài chính của chồng. Vì vậy, Trương Học Hữu đành đứng ra chịu trách nhiệm, giúp La Mỹ Vy thanh toán dần số nợ khổng lồ. Năm 2023, Thiên vương phải bán tháo cơ ngơi trị giá hơn 430 triệu NDT (gần 1.500 tỷ đồng) để trả nợ cho vợ, nhưng cũng không đủ. Do đó, Trương Học Hữu đành phải quay lại đóng phim và liên tục mở concert để kiếm tiền cứu bà xã.

Chạy show điên cuồng đến kiệt quệ sức khỏe vẫn chưa hết nợ cho vợ

Theo tờ Sohu, Trương Học Hữu mở concert liên tục, mỗi năm biểu diễn đến hơn 100 buổi, tức trung bình 3 ngày là sẽ có 1 concert của Thiên vương này diễn ra tại Trung Quốc. Tính cả thời gian di chuyển đến các địa điểm biểu diễn khác nhau và diễn tập sân khấu, nam ca sĩ hạng A hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi. Tần suất làm việc của Trương Học Hữu ở tuổi ngoài 60 gây sốc cho công chúng xứ tỷ dân.

Vì đi tour liên tục, Trương Học Hữu nhiều lần bị kiệt sức, đi không vững và phải hủy show giữa chừng vì sức khỏe không đảm bảo. Trong lần gặp gỡ fan vào đầu năm 2026, Thiên vương xứ Hương Cảng gây lo ngại khi để lộ lòng bàn tay có màu vàng bất thường. Công chúng nghi vấn Trương Học Hữu đang gặp vấn đề về gan, túi mật hoặc thiếu máu trầm trọng. Trương Học Hữu cũng bị nhận xét ngày càng xuống phong độ ngoại hình. Trong Tứ đại Thiên vương, nam ca sĩ là người có vẻ ngoài già nhất, với lông mày và hai bên tóc ngày càng bạc trắng.

Không chỉ vậy, giọng hát của Trương Học Hữu cũng dần đi xuống. Trên sân khấu, Ca thần nhiều lần hát lạc giọng, không lên nổi nốt cao. Điều này cho thấy tình trạng sức khỏe sa sút đến báo động của nam nghệ sĩ huyền thoại sau thời gian dài chạy show không ngơi nghỉ.

Trương Học Hữu chạy show điên cuồng dù tuổi đã ngoài 60 để trả nợ cho vợ. Ảnh: Hk01.

Lòng bàn tay vàng 1 cách bất thường, nghi đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe của Trương Học Hữu. Ảnh: HK01.

Về phía La Mỹ Vy, kể từ khi rời showbiz đến nay, cô hiếm khi xuất hiện trước truyền thông. Thời gian qua, nữ diễn viên này càng sống "ẩn dật" hơn vì tình trạng kinh tế khủng hoảng, cũng như hứng chịu làn sóng chỉ trích của người hâm mộ Trương Học Hữu sau khi "mang nợ" về cho chồng. Đến nay, Trương Học Hữu được cho biết vẫn chưa thể trả dứt điểm khoản nợ hơn 7.000 tỷ đồng. Nhìn tình cảnh vật lộn với tiền bạc của Trương Học Hữu hiện tại, ai cũng mong La Mỹ Vy an phận làm vợ, không gây ra thêm nợ nần khiến chồng thêm khổ.

Khán giả chỉ mong La Mỹ Vy không gây thêm nợ làm khổ Trương Học Hữu. Ảnh: Toutiao.

