Nam ca sĩ 9x thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc, rùng mình với lời tiên tri trước đó

Sáng 12/1, tờ Pagesix đưa tin, nam ca sĩ nổi tiếng người Colombia Yeison Jiménez vừa thiệt mạng trong vụ rơi máy bay thảm khốc. Nam ngôi sao trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 35, đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè và người hâm mộ khắp Nam Mỹ.

Theo nguồn tin, chiếc phi cơ cất cánh từ 1 sân bay thuộc địa phận Paipa, Colombia lúc 4 giờ chiều ngày thứ 7 tuần trước (theo giờ địa phương). Sau đó, chiếc máy bay đã rơi xuống rồi bốc cháy dữ dội. Được biết, chiếc phi cơ chở Yeison Jiménez cùng phi công, phi công phụ và nhiếp ảnh gia của nam ngôi sao là Weisman Mora. Vụ việc thương tâm ập đến khi nam nghệ sĩ sinh năm 1991 đang trên chuyến bay tới tham dự 1 buổi hòa nhạc ở Medellín, Colombia.

Gia đình Jiménez không giấu được niềm đau xót tột độ qua cáo phó được đăng lên Instagram: "Hôm nay, chúng ta phải vĩnh biệt 1 nghệ sĩ, 1 người con, 1 người anh em, 1 người bạn tốt, 1 con người đầy ắp những ước mơ và lòng dũng cảm. Jiménez đã biến câu chuyện của đời mình thành niềm hy vọng cho hàng ngàn người khác".

Truyền thông Colombia cũng vừa công bố đoạn clip ghi lại hiện trường vụ tai nạn, khiến công chúng không khỏi bàng hoàng, đau xót.

Đoạn clip ghi lại hình ảnh chiếc máy bay chở nam ca sĩ Yeison Jiménez bị bốc cháy dữ dội đã lấy đi nhiều nước mắt của công chúng

Cái chết đột ngột của nam nghệ sĩ sinh năm 1991 đã gây ra cú sốc lớn cho người hâm mộ. Ảnh: Pagesix

Yeison Jiménez ra đi để lại bà xã Sonia Restrepo và 3 con. Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của nam nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh. Đồng thời, khán giả cũng gửi nhiều lời động viên, chia buồn sâu sắc tới những người thân yêu của cố ca sĩ.

Đáng nói, trước khi qua đời trong thảm kịch mới đây, Yeison Jiménez đã chia sẻ với truyền thông Colombia rằng anh từng 3 lần mơ thấy mình gặp tai nạn máy bay. Vào thời điểm đó, nam ngôi sao gây xôn xao khi tiết lộ: "Tôi đã nằm mơ tận 3 lần rằng mình sắp gặp tai nạn máy bay. Trong mơ, tôi phải bảo phi công hãy mau chóng quay đầu lại. Đó là giấc mơ. Và trong mơ, tôi thấy mình thiệt mạng và cái chết của tôi còn xuất hiện trên các bản tin. Tôi mơ thấy điều đó tận 3 lần rồi".

Lời tiên tri về vụ tai nạn máy bay của nam ca sĩ xấu số đã khiến cho công chúng không khỏi rùng mình. Ảnh: Pagesix

Yeison Jiménez sinh năm 1991, chính thức bước chân vào làng giải trí khi chỉ mới 10 tuổi. Trong suốt những năm tháng hoạt động nghệ thuật bền bỉ, anh đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả khu vực Nam Mỹ qua nhiều bản hit đáng chú ý hút tới hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube như Aventurero, MLP,...