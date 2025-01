Nam ca sĩ 9X đình đám bị nghi tông chết người rồi bỏ trốn

Ngày 6/1, tờ China Times đưa tin cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) đã thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào ngày 27/12/2024. Vụ việc có liên quan đến nam ca sĩ đình đám Khưu Quân. Vào 4h sáng ngày 27/12/2024, 2 tài xế lái xe taxi đang đứng giao ban trên đường bỗng bị 1 chiếc ô tô màu trắng tông trúng. Người lái xe gây tai nạn không dừng lại kiểm tra tình hình nạn nhân mà nhấn ga phóng đi. Vụ việc khiến 2 tài xế taxi bị thương nặng. Trong đó, người đàn ông họ Lý đã tử vong vào ngày 3/1.

Thông qua camera an ninh, cảnh sát đã phát hiện nghi phạm. Người cầm lái chiếc gây tai nạn được cho là nam ca sĩ Khưu Quân. Cơ quan chức năng nghi ngờ Khưu Quân đã lái xe trong tình trạng say rượu, tông chết người rồi bỏ trốn. Vào ngày 29/12/2024, cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) đã triệu tập Khưu Quân để lấy lời khai. Tại cơ quan công an, nam ca sĩ phủ nhận tông chết người và cho biết "bản thân chỉ đâm vào đá". Khám nghiệm chiếc xe Khưu Quân từng lái, cơ quan chức năng phát hiện phần đầu xe bị móp, hư hỏng do va chạm.

Khưu Quân đang bị điều tra về hành vi lái xe tông chết người rồi bỏ trốn

CCTV ghi lại cảnh chiếc ô tô màu trắng được cho là Khưu Quân đã cầm lái đã tông vào 2 tài xế taxi đứng ven đường

Vụ việc của Khưu Quân gây phẫn nộ cho dư luận Đài Loan (Trung Quốc). Khán giả lên án gay gắt hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ mặc nạn nhân của Khưu Quân. Theo thông tin mới nhất, hồ sơ vụ án của Khưu Quân đã được gửi đến phòng công tố. Nam ca sĩ chính thức bị điều tra về hành vi gây tai nạn chết người và gây nguy hiểm cho cộng đồng. Hiện, Khưu Quân đã khóa toàn bộ trang cá nhân. Trong khi công ty quản lý của anh từ chối mọi cuộc gọi từ truyền thông.

Khưu Quân sinh năm 1999, là ca sĩ thế hệ mới ở showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Nam nghệ sĩ từng gây chú ý khi đau buồn cho biết anh từng mất đi 3 người bạn trong 1 năm. Trong đó, 2 người bạn của Khưu Quân qua đời vì tai nạn giao thông do say rượu, người còn lại bị trượt ngã tử vong. Nam nghệ sĩ từng kêu gọi khán giả không lái xe sau khi uống rượu để tránh gặp phải tai nạn đáng tiếc, nhưng giờ chính anh lại bị cho là tông chết người.

Hiện, Khưu Quân đã khóa toàn bộ trang cá nhân. Trong khi công ty quản lý của anh từ chối phản hồi truyền thông về vụ việc

Nguồn: ETToday, China Times