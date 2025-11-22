Nam ca sĩ 46 tuổi tiếc nuối vì không có bằng đại học

Mới đây, chương trình Kỷ niệm thanh xuân đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Quốc Đại. Tại chương trình tuần này, Quốc Đại lần đầu chia sẻ lý do anh mang theo chiếc nón đặc biệt – món quà kỷ niệm trong thời gian tham gia công tác chống dịch tại bệnh viện.

Anh nói: "Chiếc nón này được các bác sĩ tặng như lời động viên cho tôi và các nghệ sĩ, tình nguyện viên cũng như để bảo vệ bản thân trong quá trình đồng hành cùng lực lượng chống dịch.

Trên chiếc nón vẫn còn những dòng chữ ký và lời gửi gắm chân tình, trở thành kỷ vật nhắc nhở tôi luôn sống tích cực và trân trọng hành trình đầy ý nghĩa ấy.

Số lượng nón vốn rất hạn chế, nhưng các bác sĩ đã cố gắng xin thêm để dành cho các tình nguyện viên để cùng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Tôi còn nhớ cả những trở ngại khi làm nhiệm vụ chống dịch như việc đọc tên sai, hay người dân không nghe rõ và tôi luôn cố gắng giữ sự chân thành, nhẹ nhàng để xoa dịu áp lực chung trong khoảng thời gian khó khăn đó".

Về những thay đổi sau thời gian tham gia chống dịch, ca sĩ Quốc Đại cho biết: "Giai đoạn đặc biệt ấy khiến tôi gắn bó hơn với các hoạt động cộng đồng. Tôi cảm thấy mình cần chia sẻ nhiều hơn, như một phần trách nhiệm với xã hội.

Quốc Đại

Tôi cảm thấy may mắn khi từ những ngày đầu đi hát, tôi đã luôn đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện, dù thời điểm đó mức độ lan tỏa còn hạn chế.

Theo thời gian, khi vị trí trong nghề ngày càng vững vàng và sức ảnh hưởng rộng hơn, tôi càng ý thức rõ trách nhiệm của mình trước niềm tin yêu của khán giả. Tôi tự hào vì đã sống hết mình và đóng góp được những giá trị có ý nghĩa.

Điều tiếc nuối duy nhất của tôi là chưa thể hoàn thành chương trình đại học, chưa có bằng đại học. Nhưng tôi nghĩ mọi điều đều có lý do và điều quan trọng nhất là bản thân đã nỗ lực hết mình".

Về sự thay đổi trong âm nhạc và cuộc sống, ca sĩ Quốc Đại thẳng thắn thừa nhận: "Tôi đã dành quá nhiều thời gian cho công việc và đôi khi vô tình bỏ lỡ những giá trị gần gũi xung quanh.

Sau khoảng thời gian chống dịch khó khăn, tôi học được cách trân trọng hơn tình cảm, sự sẻ chia và điều đó giúp cách hát của tôi lắng đọng, sâu sắc hơn và đậm chất trải nghiệm hơn".

Về định hướng nghệ thuật, ca sĩ Quốc Đại khẳng định: "Tôi vẫn giữ trọn tình yêu với dòng nhạc quê hương, gắn liền với tình yêu đất nước, cuộc sống và tình cảm đôi lứa.

Tuy nhiên, tôi mong muốn làm mới dòng nhạc này để không trở nên cũ kỹ và có thể tiếp cận gần hơn với khán giả trẻ.

Tôi may mắn được các bạn trẻ yêu nhạc quê hương hỗ trợ trong việc hòa âm, phối khí, đồng thời tôi cũng luôn chủ động học hỏi về nhu cầu thưởng thức âm nhạc của giới trẻ hiện nay.

Nhờ đó, âm nhạc của tôi vừa giữ được sự mộc mạc, truyền thống, phù hợp với bản thân vừa hòa nhập được hơi thở hiện đại, tạo ra sức lan tỏa rộng hơn với nhiều đối tượng khán giả".