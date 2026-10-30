Dư luận Trung Quốc đang vô cùng phẫn nộ khi cho rằng đối tượng sát hại Ngô Khải chịu mức án quá nhẹ so với tội ác gây ra.

Trưa 13/11/2024, người dân tại thị trấn Long Đường, huyện Định Nam, thành phố Cám Châu, tỉnh Giang Tây, phát hiện thi thể một người đàn ông trên ngọn đồi ven đường. Nạn nhân được xác định là Ngô Khải (Wu Kai), blogger sử dụng biệt danh Huy Kiếm (Huijian), từng có hàng trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội WeChat.

Ngô Khải nhiều năm đăng tải các bài viết phanh phui hoạt động lừa đảo viễn thông tại khu vực miền bắc Myanmar và Campuchia. Sau khi tài khoản của anh đột ngột ngừng cập nhật, nhiều tin đồn xuất hiện, cho rằng blogger này bị bắt vì tống tiền, trốn thuế hoặc có liên quan đến các hoạt động phạm pháp.

Theo tài liệu xét xử mà Jiemian News thu thập được và công bố ngày 27/10/2026, Ngô Khải thực tế đã bị một nhóm người bắt cóc tại tỉnh Quảng Đông, đưa qua nhiều địa điểm, liên tục đánh đập và bỏ mặc trên núi ở tỉnh Giang Tây. Ba người quen của nạn nhân cũng xác nhận với Jiemian rằng anh đã bị sát hại từ hai năm trước.

Ngô Khải, blogger nổi tiếng Trung Quốc chuyên viết bài vạch trần lừa đảo - Ảnh: SCMP

Bị bắt cóc sau khi phanh phui hoạt động của ông trùm lừa đảo

Theo Jiemian News, Ngô Khải (Wu Kai), blogger sử dụng biệt danh Huy Kiếm, nhiều năm điều tra và phanh phui các đường dây lừa đảo viễn thông tại Đông Nam Á, đặc biệt ở Campuchia và miền bắc Myanmar.

Tháng 8/2024, anh công khai cáo buộc Lưu Nhẫn (Liu Ren), nhân vật chủ chốt trong tập đoàn Prince Group của tỷ phú Trần Chí (Chen Zhi), liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi, thu tiền bảo kê, điều hành các khu lừa đảo viễn thông và tội phạm xuyên quốc gia.

Thời điểm đó, Lưu Nhẫn giữ chức Chủ tịch Thương hội An Huy tại Campuchia. Người này sau đó ra tuyên bố phủ nhận các cáo buộc, gọi những thông tin được đăng tải là tin đồn ác ý, vu khống vô căn cứ và đe dọa khởi kiện người đưa tin.

Khoảng hai tháng sau, Triệu Băng (Zhao Bing) nhận lời bắt cóc Ngô Khải từ một tài khoản có biệt danh "Thiếu tá" trên Telegram. Người thuê ban đầu đưa ra mức thưởng 300.000 nhân dân tệ, sau đó nhóm thực hiện nâng lên 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,7 tỷ đồng). Yêu cầu là ép blogger khai ra người đứng sau các bài viết và xóa nội dung đã đăng.

Chiều 10/11/2024, khi Ngô Khải đang lấy đồ trong cốp xe tại một bãi đỗ ở khu Đại Á Loan, tỉnh Quảng Đông, ba người giả danh cảnh sát khống chế, đưa anh lên ôtô. Nạn nhân sau đó bị đưa qua nhiều địa điểm, liên tục bị tra hỏi và đánh đập. Theo hồ sơ vụ án, Triệu Băng thậm chí dùng kìm cắt một nửa móng tay của blogger vì cho rằng anh chưa khai báo thành thật.

Hiện trường vụ đột kích bắt Lưu Nhẫn bên ngoài tòa nhà Hoàng Sơn ở trung tâm thành phố Phnom Penh - Ảnh: Jiemian

Ngày 11/11, Triệu Băng đưa Ngô Khải đến một khu đồi núi thuộc huyện Định Nam, tỉnh Giang Tây. Tại đây, hắn đá mạnh vào vùng đầu và cổ khiến nạn nhân bất tỉnh, chụp ảnh gửi cho người thuê rồi phủ cỏ lên người anh trước khi bỏ đi.

Hai ngày sau, người dân phát hiện thi thể Ngô Khải. Kết quả giám định xác định nạn nhân tử vong do xuất huyết nội sọ liên quan đến chấn thương vùng đầu và mặt. Sau khi hoàn thành phi vụ, Triệu Băng nhận 400.000 nhân dân tệ, người tổ chức nhận 300.000 nhân dân tệ, ba đồng phạm khác mỗi người nhận 100.000 nhân dân tệ.

Sau khi Ngô Khải mất tích, một người còn chuyển 11.000 nhân dân tệ vào tài khoản Alipay của anh rồi phát tán ảnh giao dịch trên mạng xã hội, dựng chuyện blogger bị bắt vì buôn người, tống tiền và trốn thuế. Những thông tin này khiến nhiều người quen tin rằng anh đang bị cảnh sát điều tra, không biết rằng nạn nhân đã bị sát hại.

14 người bị kết án, tài khoản "Thiếu tá" vẫn chưa lộ diện

Sau khi gây án, các nghi phạm lần lượt bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ tại nhiều địa phương. Ngày 29/12/2025, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Huệ Châu tuyên án 14 người liên quan.

Triệu Băng bị kết tội cố ý gây thương tích gây chết người và bị tuyên án tử hình treo trong phiên xét xử ngày 29/12/2025, trong khi các đồng phạm nhận mức án từ 15 tháng đến 8 năm tù. Với án tử hình treo, phạm nhân sẽ được hoãn thi hành án khoảng 2 năm. Nếu không có sai phạm trong vòng hai năm này, án sẽ giảm xuống tù chung thân.

Lưu Nhẫn từng giữ chức Chủ tịch Thương hội An Huy tại Campuchia - Ảnh: Jiemian

Sau đó, 7 bị cáo kháng cáo nhưng ngày 12/8/2026, Tòa án Cấp cao tỉnh Quảng Đông bác kháng cáo, giữ nguyên các mức án sơ thẩm. Tòa cho rằng hành vi của Triệu Băng đặc biệt nghiêm trọng khi liên tục đánh đập, gây chấn thương vùng đầu khiến nạn nhân bất tỉnh nhưng không cứu giúp, bỏ mặc anh trên núi.

Đáng chú ý, danh tính người đứng sau tài khoản "Thiếu tá", kẻ thuê bắt cóc và chi trả 1 triệu nhân dân tệ, đến nay vẫn chưa được công bố. Gia đình Triệu Băng từng bồi thường 500.000 nhân dân tệ cho phía nạn nhân, song tòa không xem đây là căn cứ đủ để giảm nhẹ hình phạt.

Vụ án gây phẫn nộ trong dư luận Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng mức án dành cho Triệu Băng quá nhẹ.

Luật sư Ngô Linh Linh cũng lên tiếng về mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Bà cho rằng hành vi của hung thủ không chỉ là giam giữ người trái phép mà còn bao gồm quá trình tra tấn và đánh đập kéo dài, vượt xa những vụ án bạo lực thông thường.

"Nếu mục đích phạm tội thực sự là trả thù và trấn áp các hoạt động chống lừa đảo, thì tác hại không chỉ nằm ở việc tước đoạt mạng sống của một người, mà còn ở việc sử dụng bạo lực để đe dọa những người dám phanh phui tội ác", nữ luật sư viết trên mạng xã hội.

Văn phòng của Lưu Nhẫn khi bị bắt - Ảnh: Jiemian

Ở một diễn biến khác, hồi tháng 6/2026, Công an Trung Quốc cho biết, Lưu Nhẫn đã bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc. Lưu Nhẫn là thành viên chủ chốt của băng nhóm tội phạm xuyên biên giới lớn do Chen Zhi (Trần Chí), ông trùm tập đoàn Prince Group, cầm đầu.

Năm 2016, Lưu Nhẫn nghe theo chỉ đạo của Trần Chí thành lập tập đoàn Kim Bối để điều hành các nền tảng cờ bạc mạng, sau đó mở rộng thành các khu phức hợp lừa đảo viễn thông quy mô lớn từ năm 2020.

Theo danh sách trừng phạt năm 2025 của Bộ Tài chính Mỹ, tập đoàn Kim Bối thường xuyên tham gia vào hoạt động buôn người, cưỡng bức lao động và tống tiền, có liên quan đến vụ án năm 2023 trong đó một công dân Trung Quốc 25 tuổi bị tra tấn đến chết.

Giới chức Trung Quốc cho hay Lưu Nhẫn bị tình nghi phạm nhiều tội danh bao gồm đánh bạc trực tuyến, lừa đảo viễn thông, giam giữ trái phép và cố ý gây thương tích. Các vụ án liên quan tới ông ta đang được điều tra. Trần Chí, người bị di lý về Trung Quốc hồi tháng 1, bị cáo buộc các tội danh lừa đảo, kinh doanh trái phép và cố ý gây thương tích cùng nhiều tội danh khác.