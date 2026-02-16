Năm Bính Ngọ 2026 có 5 tuổi "vàng" cực hợp xông đất, mở hàng, khai trương đem lại may mắn, tiền bạc cả năm cho gia chủ

Xông đất hay còn gọi là xông nhà được coi trọng vào thời khắc đầu tiên của năm mới. Người xông đất phải hợp thiên can, địa chi, ngũ hành của năm và không xung khắc với tuổi gia chủ với mong muốn mang đến nhiều điều cát lành, thịnh vượng.

Năm 2026 là năm Bính Ngọ, mệnh Thiên Hà Thủy (Nước trên trời). Trong năm Bính Ngọ có 5 tuổi được xem là hợp để xông đất. Một, Mậu Tuất (1958) mệnh Bình Địa Mộc, thuộc tam hợp Dần – Ngọ – Tuất, lại có ngũ hành Thủy sinh Mộc nên rất tốt. Hai, Canh Tuất (1970) mệnh Thoa Xuyến Kim, thuộc tam hợp và ngũ hành Kim sinh Thủy nên cũng rất cát lợi. Ba, Kỷ Mùi (1979) mệnh Thiên Thượng Hỏa, thuộc lục hợp Ngọ – Mùi, giúp ổn định vận khí. Bốn, Tân Mùi (1991) mệnh Lộ Bàng Thổ, mang ý nghĩa vững chãi và bình an nhờ lục hợp. Năm, Giáp Tuất (1994) mệnh Sơn Đầu Hỏa, thuộc tam hợp, thiên can Giáp tương hợp nên khá tốt cho việc xông nhà đầu năm.

Tuổi xông đất Năm sinh Mệnh Đánh giá Mậu Tuất 1958 Bình Địa Mộc Thuộc tam hợp Dần – Ngọ – Tuất, ngũ hành Thủy sinh Mộc nên rất tốt. Canh Tuất 1970 Thoa Xuyến Kim Thuộc tam hợp, ngũ hành Kim sinh Thủy, rất cát lợi. Kỷ Mùi 1979 Thiên Thượng Hỏa Lục hợp Ngọ – Mùi, giúp vận khí ổn định, tốt. Tân Mùi 1991 Lộ Bàng Thổ Lục hợp, mang ý nghĩa vững chãi và bình an. Giáp Tuất 1994 Sơn Đầu Hỏa Thuộc tam hợp, thiên can Giáp tương hợp, khá tốt.

Bên cạnh việc chọn tuổi để xông đất, theo quan niệm dân gian, nếu chọn được giờ xông đất đẹp và phù hợp, gia chủ sẽ đón được nhiều cát khí, mở ra một năm Bính Ngọ 2026 hanh thông, tài lộc và bình an.﻿

Thời khắc giao thừa và những giờ đầu năm mới là khoảng thời gian thiêng liêng, đánh dấu sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, rất thích hợp để đón sinh khí tốt lành.

Thời điểm Khung giờ cụ thể Ý nghĩa phong thủy Ngay sau giao thừa 0h00 – 1h00 (giờ Tý) Thời khắc chuyển giao năm cũ – năm mới, khởi đầu sinh khí, rất tốt để đón may mắn. Sáng sớm mùng 1 7h00 – 9h00 (giờ Thìn) Giờ vượng tài, tượng trưng hanh thông, thuận lợi và phát triển. Buổi sáng mùng 1 9h00 – 11h00 (giờ Tỵ) Cát khí tốt, mang lại may mắn, hỗ trợ công danh và tài lộc.

Cụ thể, gia chủ có thể chọn xông đất ngay sau giao thừa từ 0h00 đến 1h00 (giờ Tý) để đón thời khắc khởi đầu trọn vẹn của năm mới. Nếu không tiện, buổi sáng sớm mùng 1 từ 7h00 đến 9h00 (giờ Thìn) là giờ vượng tài, tượng trưng cho hanh thông và thuận lợi. Ngoài ra, khung giờ 9h00 đến 11h00 (giờ Tỵ) cũng là thời điểm cát khí tốt, giúp mang lại may mắn và hỗ trợ công danh cho gia chủ trong năm mới.﻿