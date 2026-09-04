Năm 2026, Việt Nam sẽ ghi nhận một kỷ lục mới, là gì vậy?

Ngành kinh tế này đã thiết lập nhiều cột mốc đáng chú ý.

Ngành rau quả Việt Nam đang ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong năm 2026, khi kim ngạch xuất khẩu liên tục duy trì ở mức cao. Trong đó, sầu riêng tiếp tục là mặt hàng đóng vai trò quan trọng, góp phần đưa xuất khẩu rau quả thiết lập nhiều cột mốc đáng chú ý.

Theo thống kê, đến cuối năm 2025, Việt Nam có khoảng 195.000 ha sầu riêng, gần gấp 3 lần mức 70.000 ha vào năm 2020. Sản lượng theo đó tăng từ khoảng 600.000 tấn lên 1,8 triệu tấn trong cùng giai đoạn.

Theo ước tính của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, sản lượng sầu riêng của Việt Nam trong cả năm 2026 dự kiến vượt 2 triệu tấn. Nguồn cung tăng khiến giá sầu riêng năm nay không còn ở mức cao như trước, nhưng hoạt động xuất khẩu nhìn chung vẫn thuận lợi, kim ngạch tiếp tục tăng mạnh.

Số liệu từ Cục Hải quan cho thấy, riêng tháng 7/2026, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đạt gần 681 triệu USD, tăng tới 81% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 7 tháng, kim ngạch đạt gần 1,8 tỷ USD, tăng 47% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo thị trường nông lâm thủy sản của Bộ Công Thương, ước tính tháng 8/2026, Việt Nam thu về khoảng 1,1 tỷ USD từ xuất khẩu rau quả, tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là tháng thứ hai liên tiếp trong năm nay kim ngạch xuất khẩu rau quả vượt mốc 1 tỷ USD.

Trung Quốc là thị trường lớn nhất, chiếm hơn 93% tổng kim ngạch. Sầu riêng hiện chiếm tới 37% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành rau quả.

Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT), đây là mức tăng trưởng rất ấn tượng. Sự bứt phá của sầu riêng vẫn là một trong những động lực quan trọng.

Ông Nguyên cho rằng tháng 9 có thể tiếp tục tạo nên một bước bứt phá mới, khi đây là giai đoạn cao điểm thu hoạch sầu riêng tại khu vực Tây Nguyên, đặc biệt là Đắk Lắk và Lâm Đồng, bước vào cao điểm thu hoạch. Cùng thời điểm này, vụ sầu riêng hè của Thái Lan kết thúc, qua đó được đánh giá tạo thêm lợi thế cho sản phẩm Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Tháng 9/2025, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng từng đạt khoảng 980 triệu USD. Với đà tăng trưởng hiện tại và diễn biến tích cực của thị trường, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng trong tháng 9/2026 được dự báo có thể vượt 1 tỷ USD, tạo thêm một cột mốc mới cho ngành hàng này.

Theo xu hướng đó, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng trong tháng 10 được dự báo vẫn ở mức cao. Bộ Công Thương dự báo xuất khẩu rau quả trong 4 tháng cuối năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, trong đó riêng sầu riêng có thể đóng góp khoảng 1,2 - 1,5 tỷ USD kim ngạch.

Trên cơ sở này, tổng kim ngạch xuất khẩu sầu riêng cả năm có thể đạt khoảng 4,5 tỷ USD. Nếu diễn biến đúng như dự báo, sầu riêng có khả năng liên tiếp thiết lập những kỷ lục mới trong những tháng cuối năm, đồng thời đóng góp đáng kể vào kết quả chung của ngành rau quả.

Năm 2025, xuất khẩu rau quả Việt Nam đạt kỷ lục 8,5 tỷ USD và lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu trong một tháng vượt mốc 1 tỷ USD vào tháng 9. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu rau quả đạt xấp xỉ 5,87 tỷ USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước. Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, nhiều chuyên gia đánh giá ngành rau quả Việt Nam có khả năng thiết lập cột mốc 10 tỷ USD xuất khẩu.

Trong nhóm 10 thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam, bên cạnh Trung Quốc, các thị trường châu Âu cũng đang gia tăng nhập khẩu. Hà Lan và Đức là hai thị trường có tốc độ tăng trưởng mạnh. Tính đến hết tháng 7, Hà Lan đứng thứ 5 với kim ngạch trên 135 triệu USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước. Đức đứng thứ 9 với kim ngạch 69 triệu USD, tăng 46%.