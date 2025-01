Có người từng nói: “Tại sao có những người làm việc chăm chỉ nhưng mãi vẫn không giàu có? Đó có thể là do họ đã làm quá nhiều việc không kiếm ra tiền”. Trên thực tế, trong quá trình theo đuổi sự giàu có, nhiều người lại dễ rơi vào tình trạng làm những việc tốn công vô ích không giữ được tâm thế ổn định, khiến bản thân vướng vào rắc rối vì những chuyện vặt vãnh. Kết quả là sức lực và năng lượng bị hao mòn, cuối cùng lại chẳng còn gì, dẫn đến một cuộc sống kiệt quệ và nghèo đói.

Dấu hiệu cho thấy sự giàu có của một người chính là khi người đó bắt đầu tự cân bằng được mọi việc trong cuộc sống, biết nên đầu tư cho điều gì và nên buông bỏ thứ gì. Đôi khi, việc từ bỏ lại khiến bạn càng trở nên đầy đủ hơn. Vì khi từ bỏ những thứ không tốt, bạn mới có thêm không gian để dung nạp thêm những thứ tốt đẹp vào cuộc sống của mình, dành toàn bộ thời gian và sức lực để vun đắp cho sự nghiệp. Vì vậy, nếu muốn trở nên giàu có vào năm 2025, chân thành khuyên bạn hãy nhanh chóng từ bỏ những điều sau:

Loại bỏ ảnh hưởng của những cảm xúc tiêu cực

Có 1 năm, Warren Buffett đã trải qua một sai lầm lớn khiến doanh thu đạt mức thấp nhất trong nhiệm kỳ chủ tịch của ông. Trong một bức thư ngỏ gửi các cổ đông, doanh nhân tài ba đã tự phân tích: “Đầu tư vào thị trường đòi hỏi sự lý trí tuyệt đối, nhưng tôi đã để những biến động cảm xúc ảnh hưởng đến phán đoán của mình, cuối cùng dẫn đến những quyết định sai lầm”.

Trong triết lý đầu tư của Buffett, cảm xúc được coi là trở ngại lớn nhất để đạt được sự giàu có. Chỉ khi kịp thời loại bỏ những cảm xúc tiêu cực đó và giữ lý trí và tỉnh táo, bạn mới có thể thực sự thành công trong công việc của mình.

“Thần kinh doanh” Nhật Bản Kazuo Inamori - cựu CEO của hãng hàng không Japan Airlines cũng từng nói: "Nếu muốn thành công, đừng để bị dao động bởi những cảm xúc không cần thiết. Nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là tập trung hoàn thành thật tốt công việc."

Mỗi phút bạn tiêu tốn cho việc đắm mình trong cảm xúc cá nhân có nghĩa là bạn đã ít đi một phút để giải quyết các vấn đề thực tế. Những người thực sự có thể kiếm được nhiều tiền và giàu có luôn có luôn biết cách cân bằng cảm xúc và không để chúng gây ảnh hưởng quá nhiều trong quá trình làm việc của mình. Học cách thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực và tập trung vào công việc sẽ giúp bạn có thể đạt được sự phát triển nhanh chóng và có được thu nhập cao hơn.

Từ bỏ những mục tiêu không cần thiết

Ngạn ngữ Nga có một câu nói: “Những ai cố gắng đuổi theo hai con thỏ cùng một lúc thì cuối cùng sẽ không bắt được con nào”.

Trong xã hội hiện đại, có vô số cách và cơ hội để kiếm tiền. Tuy nhiên, nếu bạn cứ cố gắng lao vào mọi thứ và thử mọi thứ mà không đặt ra một mục tiêu cụ thể rồi tập trung cho nó, bạn lại thường không đạt được kết quả gì.

Doanh nhân nổi tiếng Nhật Bản Konosuke Matsushita cũng từng đứng trước sự lựa chọn tương tự. Panasonic Electric do ông thành lập đã phát triển nhanh chóng vào đầu thế kỷ 20 và phạm vi kinh doanh của công ty ngày càng trở nên phát triển. Tuy nhiên, khi quy mô được mở rộng, Matsushita Konosuke nhận ra rằng điều đó có thể khiến công ty mất đi giá trị cốt lõi, không để lại dấu ấn trên thị trường.

Do đó, ông quyết định từ bỏ một số hoạt động kinh doanh không cốt lõi, chỉ tập trung vào sản xuất các sản phẩm điện tử. Quyết định này cuối cùng đã đưa Panasonic trở thành thương hiệu thiết bị điện nổi tiếng thế giới, với các sản phẩm chất lượng được bán trên toàn cầu.

Để trở thành người chiến thắng thực sự, bạn phải sắp xếp hợp lý các mục tiêu của mình, bám sát một hướng và dốc hết sức mình vì nó. Việc có quá nhiều mục tiêu và làm việc theo nhiều hướng cùng một lúc sẽ dễ khiến chúng ta phân tâm và cuối cùng dẫn đến “xôi hỏng bỏng không”. Thà làm một việc đạt đến đỉnh cao còn hơn làm hàng nghìn việc vô nghĩa.

Từ bỏ những mối quan hệ kém chất lượng

Nhà xã hội học người Mỹ, “cha đẻ” của xã hội học hiện đại - Robert K. Merton đề xuất khái niệm "xu hướng bằng chứng xã hội" và chỉ ra rằng con người có xu hướng bắt chước một cách vô thức lối suy nghĩ và hành vi của những người xung quanh. Nếu tiếp xúc thường xuyên với những người tiêu cực hay không có chí tiến thủ, chúng có thể bị ảnh hưởng một cách vô thức và không thể nào trở nên giàu có.

Một môi trường xã hội tồi tệ thường có thể làm hao mòn động lực của một người, lãng phí tài năng cá nhân và khiến họ bị giới hạn trong một vòng an toàn mãi không thể thoát ra. Để thay đổi hoàn cảnh của mình, bạn phải tránh xa những mối quan hệ đang kéo bạn xuống càng sớm càng tốt. Đó cũng là lý do mà người Do Thái - dân tộc được cho là thông minh bậc nhất hành tinh luôn sẵn sàng chi tiền để có được các mối quan hệ. Điều này đúng với câu nói: "20 tuổi kiếm tiền bằng thể lực, 30 tuổi kiếm tiền bằng khối óc, 40 tuổi kiếm tiền bằng quan hệ''.

Trương Hoành Kiệt - nhà nghiên cứu tại Khoa Lịch sử thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc trước đây từng sống ở một khu dân cư đông đúc, với những người hàng xóm thường tụ tập trước sảnh chung chơi bài. Vì thế, ông thường xuyên không ở nhà mà đến thẳng thư viện sau khi tan làm, tập trung nghiên cứu lịch sử và cuối cùng trở thành tác giả lớn với những cuốn sách bán chạy hàng đầu.

Tương tự, tiểu thuyết gia người Mỹ George Nathan kiên quyết dọn ra khỏi khu ký túc xá chung, tránh việc những người đồng nghiệp thường rủ rê nhậu nhẹt, để có thể tập trung viết văn. Vài năm sau, ông cũng trở thành tác giả với những cuốn sách bán chạy được nhiều người ngưỡng mộ.