Năm 1930, toàn bộ dân của một ngôi làng đã mất tích bí ẩn, để lại quần áo và thức ăn đang nấu dở

Bí ẩn tại làng Anjikuni vẫn được coi là một trong những vụ mất tích tập thể kỳ quái và khó giải thích nhất trong lịch sử Canada. Vào một đêm mùa đông lạnh giá năm 1930, Joe Labelle, một người bẫy thú dày dạn kinh nghiệm, đã tìm đến ngôi làng của người Inuit bên bờ hồ Anjikuni để tìm chỗ nghỉ chân. Tuy nhiên, thay vì sự chào đón nồng hậu như mọi khi, ông chỉ gặp phải một sự im lặng rợn người.

Toàn bộ cư dân của ngôi làng, ước tính khoảng 30 đến 2.000 người tùy theo các nguồn báo cáo, đã biến mất không để lại một dấu vết nào. Điều gây sốc nhất là trạng thái của ngôi làng tại thời điểm đó. Labelle tìm thấy những nồi thức ăn vẫn còn đang được đun trên bếp lửa đã tắt ngấm, quần áo của dân làng vẫn treo trong nhà, và những khẩu súng trường vốn là vật bất ly thân của người Inuit vẫn dựng nguyên tại chỗ. Trong văn hóa của họ, không một ai rời đi mà không mang theo vũ khí và thực phẩm, đặc biệt là giữa mùa đông khắc nghiệt.

Sự việc càng trở nên kỳ quái hơn khi Labelle kiểm tra khu vực xung quanh. Ông phát hiện ra những hố mộ của tổ tiên dân làng đã bị đào bới và bỏ trống. Những tảng đá xung quanh mộ được xếp lại một cách ngay ngắn thành hai hàng, một hành động không thể do động vật hoang dã gây ra. Ngay cả những con chó kéo xe, phương tiện di chuyển duy nhất của vùng này, cũng được tìm thấy đã chết vì đói dưới lớp tuyết dày, mặc dù thức ăn trong làng vẫn còn rất nhiều. Điều này chứng minh dân làng không hề dùng chó để rời đi.

Khi lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) đến hiện trường sau báo cáo của Labelle, họ cũng không tìm thấy bất kỳ dấu chân nào dẫn ra khỏi ngôi làng. Một số nhân chứng ở các khu vực lân cận báo cáo rằng họ đã nhìn thấy những luồng sáng lạ lùng, liên tục thay đổi hình dạng trên bầu trời phía hồ Anjikuni vào đêm xảy ra sự việc.

Mặc dù sau này có những tranh cãi về số lượng người mất tích thực tế, nhưng hồ sơ về một ngôi làng bị bỏ hoang trong trạng thái đóng băng tức thời vẫn là một ẩn số chưa có lời giải đáp thỏa đáng. Nhiều giả thuyết từ việc bị người ngoài hành tinh bắt cóc đến các hiện tượng tâm linh đã được đưa ra, nhưng sự thật về việc hàng chục con người có thể bốc hơi cùng lúc giữa rừng sâu vẫn mãi là một bí mật bị chôn vùi dưới lớp tuyết của vùng Bắc Cực.