Năm 1904, chú rể 29 tuổi vén khăn voan tân nương rồi chết lặng: Gương mặt cô dâu phủ kín thứ này

Một cuộc hôn nhân không cần tình yêu, chỉ cần thế lực

Nhân vật chính trong câu chuyện là Lý Chinh Ngũ, con trai một phú thương Ninh Ba, Trung Quốc. Từ năm 15 tuổi, ông đã theo cha bôn ba thương trường, sớm tạo dựng danh tiếng tại Thượng Hải.

Năm 1893, khi Ninh Ba xảy ra nạn đói, Lý Chinh Ngũ không ngần ngại quyên góp hàng vạn đấu lương thực cứu trợ dân nghèo. Hành động ấy khiến tên tuổi ông vang xa, đến mức nhiều đại thần cuối triều Thanh cũng phải chú ý.

Nhưng thương nhân dù giỏi đến đâu, trước quan trường cuối Thanh vẫn khó đứng ngoài vòng chi phối. Và người đã "đi một nước cờ" với Lý Chinh Ngũ chính là Vương Văn Thiều vốn là một đại thần Quân Cơ Xứ nổi tiếng tròn trịa, lão luyện.

Lý Chinh Ngũ, con trai một phú thương Ninh Ba, Trung Quốc. (Ảnh: Sohu)

Vương Văn Thiều nổi tiếng với biệt danh "trứng lưu ly", vì ông ta giỏi nhất là giả vờ hồ đồ. Từ Hy hỏi gì, ông chỉ cười không nói, đến mức Từ Hi thái hậu phải mắng ông là "sợ đắc tội người khác".

Chính con người lão luyện ấy lại để mắt tới Lý Chinh Ngũ, nhất quyết gả con gái cho ông. Cuộc hôn nhân được sắp đặt rất rõ ràng bởi nhà họ Vương cần đầu óc kinh doanh và tài lực, còn Lý Chinh Ngũ cần một tấm khiên chính trị. Không ai nhắc đến tình yêu.

Những lá vàng trên mặt tân nương: Lời cảnh cáo hơn cả sính lễ

Dù đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc hôn nhân "giao dịch", Lý Chinh Ngũ vẫn không thể ngờ tới cảnh tượng trong đêm tân hôn. Khi vén khăn voan, ông chết lặng vì gương mặt tân nương được dán kín những lá vàng mỏng.

Đó không phải phong tục cưới hỏi, càng không phải trang sức xa hoa. Đó là thông điệp không lời từ Vương Văn Thiều là "Con gái ta là vàng ngọc, ngươi đừng bạc đãi."

Khi vén khăn voan, ông chết lặng vì gương mặt tân nương được dán kín những lá vàng mỏng. (Ảnh: Sohu)

Cay đắng hơn, khi Lý Chinh Ngũ cẩn thận gỡ những lá vàng xuống, ông mới nhận ra dung mạo tân nương… thực sự khó nói thành lời. Lúc ấy, ông mới hiểu: lá vàng không chỉ tượng trưng cho tiền tài, mà còn là lời nhắc khéo của nhạc phụ là "Đừng chê con gái ta xấu, hãy bao dung."

Trong khoảnh khắc ấy, Lý Chinh Ngũ hiểu rõ rằng mình không cưới một người phụ nữ, mà cưới cả thế lực của một gia tộc quan trường cuối Thanh.

Một lựa chọn hôn nhân, một đời tự quyết

Sau hôn nhân, nhờ sự bảo hộ của nhà họ Vương, việc kinh doanh của Lý Chinh Ngũ ngày càng phất lên. Ông trở thành một phú thương có tiếng trên đất Thượng Hải.

Thế nhưng, điều ít ai ngờ là phía sau thân phận "con rể đại thần triều Thanh", Lý Chinh Ngũ lại âm thầm đi con đường hoàn toàn khác. Năm 1905, ông bí mật gia nhập Đồng Minh Hội, trở thành người hậu thuẫn tài chính cho phong trào cách mạng.

Những lá vàng trong đêm tân hôn năm ấy không chỉ dán lên gương mặt tân nương, mà còn phản chiếu cả một thời đại đang mục ruỗng là nơi giữa tiền tài, quyền lực và lý tưởng. (Ảnh: Sohu)

Đến năm 1911, khi khởi nghĩa Vũ Xương nổ ra, Lý Chinh Ngũ dốc tiền của, chiêu mộ binh sĩ, lập lực lượng vũ trang riêng và được Tôn Trung Sơn phong hàm thiếu tướng.

Trớ trêu thay, người con rể của đại thần nhà Thanh lại là một trong những người góp phần đẩy nhanh sự sụp đổ của chính triều đại ấy.

Nhìn lại, cuộc hôn nhân "lá vàng" tưởng như là sự thỏa hiệp với quyền lực, nhưng lại trở thành bước đệm để Lý Chinh Ngũ tự chọn con đường của mình. Ông tận dụng được thế lực chính trị, nhưng không để bản thân bị quan trường đồng hóa.

Những lá vàng trong đêm tân hôn năm ấy không chỉ dán lên gương mặt tân nương, mà còn phản chiếu cả một thời đại đang mục ruỗng là nơi giữa tiền tài, quyền lực và lý tưởng, chỉ người đủ bản lĩnh mới sống được đời mình chọn.

Theo Sohu, Sina, 163