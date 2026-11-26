Na Uy đang điều chỉnh cách tiếp cận trong giáo dục sau gần hai thập kỷ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số.

Học sinh Na Uy tham gia một hoạt động thể thao (Ảnh minh họa: Reuters)

Na Uy - một trong những quốc gia tích cực ứng dụng công nghệ số - đang xem xét lại chính sách sử dụng các thiết bị điện tử trong giáo dục sau nhiều năm phổ biến máy tính xách tay và máy tính bảng tại trường học. Nêu ý kiến về vấn đề này, Bộ trưởng Chuyển đổi số Na Uy Torgeir Micaelsen cho rằng việc đưa màn hình vào trường học có thể đã diễn ra quá nhanh, trong khi các nhà hoạch định chính sách chưa có đầy đủ hiểu biết về tác động của công nghệ cũng như phương pháp sử dụng thiết bị số hiệu quả trong giảng dạy.

Trong gần 20 năm qua, Na Uy liên tục thúc đẩy sử dụng máy tính và máy tính bảng trong lớp học. Xu hướng này được đẩy mạnh trong thời kỳ đại dịch COVID-19, khi hoạt động dạy và học trực tuyến trở nên phổ biến. Từ năm 2023, các trường tiểu học tại thủ đô Oslo thậm chí được yêu cầu trang bị một thiết bị kỹ thuật số cho mỗi học sinh. Tuy nhiên, chính sách này đã bộc lộ những bất cập trong quá trình triển khai.

Cách đây ba năm, giáo viên tiểu học Pal Ludvig Finstad tại Oslo từng bị nhà trường khiển trách bằng văn bản vì quyết định tạm ngừng sử dụng máy tính bảng, chuyển sang bút và giấy để hỗ trợ những học sinh gặp khó khăn trong đọc và viết. Trong cuộc trao đổi với báo Klassekampen năm 2024, ông Finstad giải thích rằng, dựa trên đánh giá chuyên môn, ông nhận thấy học sinh cần một phương pháp tiếp cận khác và việc thay đổi phải được thực hiện kịp thời.

Đáng chú ý, chính quyền Oslo gần đây đã bãi bỏ yêu cầu mỗi học sinh tiểu học phải có một thiết bị số, trao thêm quyền chủ động cho các trường trong việc lựa chọn công cụ giảng dạy. Theo Hiệu trưởng trường tiểu học Silje Ween, bản thân màn hình không phải là vấn đề, mà điều quan trọng nằm ở cách sử dụng. Bà cho rằng sách và máy tính bảng đều có thể là những công cụ hữu ích, nhưng không nên để phương tiện giảng dạy trở nên quan trọng hơn nội dung học tập.

Học sinh Na Uy tham gia một hoạt động thể thao (Ảnh minh họa: Reuters)

Việc điều chỉnh chính sách diễn ra trong bối cảnh Na Uy ghi nhận những tín hiệu đáng lo ngại về kết quả học tập. Kết quả khảo sát năm 2025 của Chương trình Đánh giá Học sinh Quốc tế (PISA) cho thấy học sinh Na Uy đạt điểm thấp hơn mức trung bình của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ở cả ba lĩnh vực đọc hiểu, toán học và khoa học. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2006, kết quả của học sinh Na Uy thấp hơn mức trung bình của OECD ở cả ba lĩnh vực cùng lúc.

Một trong những nguyên nhân có thể góp phần dẫn đến tình trạng này là sự mất tập trung khi học sinh thường xuyên tiếp xúc với màn hình. Tuy nhiên, đây mới là yếu tố được đề cập trong quá trình đánh giá, chưa phải kết luận rằng thiết bị điện tử là nguyên nhân trực tiếp gây suy giảm kết quả học tập. Trước đó, một ủy ban của Na Uy chuyên nghiên cứu việc sử dụng màn hình đã công bố báo cáo năm 2024, trong đó nhận định học sinh nhìn chung có khả năng hiểu các văn bản dài tốt hơn khi đọc trên giấy.

Trên cơ sở đó, Chính phủ Na Uy đang tìm cách luật hóa quyền tiếp cận sách giáo khoa in của học sinh, đồng thời khuyến nghị kiểm soát việc sử dụng điện thoại di động trong trường học. Đối với trí tuệ nhân tạo (AI), nhà chức trách chủ trương chỉ từng bước đưa công nghệ này vào chương trình giảng dạy, thay vì triển khai trên diện rộng khi chưa đánh giá đầy đủ tác động.

Xu hướng xem xét lại việc ứng dụng công nghệ không chỉ giới hạn trong lĩnh vực giáo dục mà còn mở rộng sang các hoạt động khác của đời sống xã hội. Năm 2024, Na Uy công bố kế hoạch tăng cường hạn chế mạng xã hội nhằm bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên. Dự kiến trước cuối năm 2026, Chính phủ nước này sẽ trình dự luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng một số nền tảng được đánh giá có nguy cơ gây hại, trong đó có TikTok, Snapchat và nền tảng trò chơi trực tuyến Roblox.

Bên cạnh mạng xã hội, Chính phủ Na Uy cũng đang xem xét các biện pháp quản lý thiết bị đeo thông minh. Do lo ngại nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư, nhà chức trách muốn tạm thời cấm sử dụng kính thông minh có tích hợp camera tại một số địa điểm công cộng như công viên, bãi biển và trường học.

Tuy nhiên, việc siết chặt quản lý công nghệ cũng làm dấy lên tranh luận về mức độ hiệu quả của các biện pháp được đề xuất. Ông Christer Hyggen, nhà nghiên cứu tại Đại học OsloMet, nhận định trong một thời gian dài, phát triển hạ tầng kỹ thuật số từng được nhìn nhận là bước tiến có tầm quan trọng tương đương sự ra đời của điện năng. Tuy nhiên, quá trình thúc đẩy chuyển đổi số quá nhanh có thể đã khiến các nhà hoạch định chính sách chưa dành sự quan tâm tương xứng cho công tác quản lý.

Từ việc đưa sách giáo khoa in trở lại lớp học đến xem xét giới hạn mạng xã hội và kính thông minh, Na Uy đang chuyển trọng tâm từ mở rộng ứng dụng công nghệ sang đánh giá kỹ hơn những lợi ích, rủi ro và điều kiện sử dụng.