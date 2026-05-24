MyTV của VNPT thắng lớn tại Asia-Pacific Broadcasting+ Awards 2026

Kết quả này giúp VNPT trở thành một trong số ít doanh nghiệp Việt được vinh danh tại sân chơi quy tụ nhiều hãng công nghệ và truyền hình lớn trong khu vực.

Asia-Pacific Broadcasting+ Awards là một trong những giải thưởng uy tín trong lĩnh vực phát sóng và truyền hình tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.Năm nay, giải quy tụ nhiều doanh nghiệp công nghệ, nhà đài và đơn vị cung cấp giải pháp truyền hình lớn như Jio Star India, beIN Sports, Sony Pictures Networks, NBA, NBCUniversal Entertainment Japan,...

Tại lễ trao giải ngày 21/5/2026 được tổ chức tại Singapore vừa qua, MyTV được vinh danh tại 2 hạng mục "OTT and IPTV Program Automation" với hệ thống AI ứng dụng trong sản xuất nội dung và giải "End-to-End IPTV Solution" dành cho nền tảng MyTV Hospitality phục vụ khách sạn, resort và doanh nghiệp.

MyTV AI tự động hóa chuỗi sản xuất nội dung

Ở hạng mục OTT and IPTV Program Automation, hội đồng chuyên môn đánh giá cao hệ sản phẩm "MyTV AI for Content Production" – giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm tự động hóa các khâu hậu kỳ, kiểm duyệt và sáng tạonội dung số.

Theo đại diện VNPT, MyTV AI for Content Production là bộ sản phẩm giúp tự động tạo highlights, tạovideo best-cut, tạo phụ đề, tạo thuyết minh và kiểm duyệt tự động nội dung theo thời gian thực. Giải pháp giúp rút ngắn thời gian xử lý hậu kỳ, tăng tốc độ đưa nội dung lên hệ thống, mà còn sáng tạo nội dung giàu cảm xúc để mang tới cho khán giả nội dung cập nhật và hấp dẫn nhất.

Trong đó, MyTV Smart Filter sử dụng công nghệ nhận diện hình ảnh và phân tích ngữ cảnh để phát hiện các nội dung vi phạm như bạo lực, hình ảnh nhạy cảm hoặc biểu tượng không phù hợp trong khâu kiểm duyệt nội dung. Còn MyTV AI Highlights không chỉ dựa vào tỷ số hay tiếng hò reo của khán giả, mà còn phân tích chuyển động của cầu thủ, tốc độ trận đấu, góc máy, chuyển góc máy và cảm xúc bình luận viên để xác định ra những khoảnh khắc nổi bật, tự động tạo ra video highlights chỉ trong vài phút sau khi trận đấu kết thúc. Nói ngắn gọn, hệ thống thực sự có khả năng "hiểu được" nhịp cảm xúc đặc trưng của từng môn thể thao.Theo thông tin của VNPT, việc ứng dụng bộ sản phẩm AI nàygiúp MyTV giảm khoảng 40% khối lượng công việc hậu kỳ, cải thiện 35% tốc độ phát hành nội dung.

MyTV Hospitality: Hệ sinh thái IPTV cho doanh nghiệp

Ở hạng mục còn lại, MyTV Hospitality được đánh giá rất cao nhờ khả năng cung cấp toàn trình end-to-end hệ thống IPTV cho khách sạn, bệnh viện và doanh nghiệp. Giải pháp cho phép quản trị tập trung nội dung, giao diện và dịch vụ truyền hình trên nhiều địa điểm thông qua nền tảng điện toán đám mây, đồng thời hỗ trợ cá nhân hóa trải nghiệm lưu trú với giao diện thương hiệu riêng và đa ngôn ngữ.

Nền tảng có thể triển khai linh hoạt trên nhiều loại hạ tầng mạng khác nhau, tương thích với nhiều dòng Hospitality TV, Android TV và set-top-box của VNPT sản xuất.

Tiếp tục khẳng định dấu ấn công nghệ Việt

Với hành trình hơn 16 năm phát triển, MyTV hiện là một trong những nền tảng truyền hình số lớn tại Việt Nam với hệ sinh thái dịch vụ dành cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Việc liên tiếp được vinh danh tại các giải thưởng công nghệ quốc tế cho thấy chiến lược đầu tư dài hạn của VNPT vào AI, dữ liệu và hạ tầng số đang phát huy hiệu quả rõ nét. Trước đó, VNPT cũng nhiều lần đạt giải tại các sân chơi công nghệ quốc tế như IT World Awards, Stevie Awards hay Information Technology Awards với các nền tảng AI, chính phủ số và dịch vụ số.

Trong bối cảnh thị trường truyền hình số cạnh tranh ngày càng mạnh và xu hướng tiêu dùng nội dung liên tục thay đổi, kết quả tại Asia-Pacific Broadcasting+ Awards 2026 tiếp tục là dấu mốc cho thấy năng lực cạnh tranh của công nghệ truyền hình Việt Nam trên thị trường khu vực.