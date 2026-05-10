Myanmar tìm được viên hồng ngọc hơn 2kg, Tổng thống cùng nội các phải kiểm tra tận mắt

Viên đá quý này nặng khoảng 2,1kg, tương đương trọng lượng của một chú chó Chihuahua trưởng thành khỏe mạnh. Giới chức Myanmar mô tả đây là viên ruby “cực kỳ lớn, hiếm và khó tìm”.

Theo chính quyền được quân đội hậu thuẫn, viên ruby có màu đỏ tím pha ánh vàng, được đánh giá sở hữu chất lượng màu sắc rất cao.

Dù nhỏ hơn viên ruby 21.450 carat từng được phát hiện tại Mogok năm 1996, viên đá mới được cho là có giá trị lớn hơn nhờ màu sắc, độ tinh khiết và chất lượng tổng thể vượt trội. Hiện giá trị chính xác của viên đá chưa được công bố, song giới chuyên gia nhận định nó có thể trị giá hàng triệu USD.

Hình ảnh lãnh đạo Myanmar Min Aung Hlaing kiểm tra viên ruby khổng lồ trong văn phòng đã xuất hiện trên trang nhất của tờ báo nhà nước Global New Light.

Khu vực Mogok từ lâu nổi tiếng là “thung lũng hồng ngọc” của Myanmar, nơi sản sinh những viên ruby “máu bồ câu” thuộc hàng đắt giá nhất thế giới. Trong lịch sử, nhiều đế chế, vua chúa và các thế lực quân sự từng cạnh tranh để kiểm soát vùng đất giàu đá quý này.

Những viên ruby chất lượng cao tại Mogok có thể được bán với giá lên tới hàng triệu USD, dù ngành khai thác đá quý tại Myanmar từ lâu bị đánh giá thiếu minh bạch và ít được kiểm soát.

Myanmar hiện nằm dưới sự điều hành của chính quyền quân sự sau cuộc đảo chính năm 2021, sự kiện đã kéo theo nội chiến kéo dài. Tháng trước, cựu tướng quân đội Min Aung Hlaing tuyên thệ nhậm chức tổng thống dân sự sau cuộc bầu cử bị hạn chế nghiêm ngặt.

Ảnh: AFP

Phát hiện mới tại Myanmar diễn ra chỉ vài tháng sau khi Sri Lanka công bố tìm thấy một viên sapphire sao tím khổng lồ nặng 3.563 carat, được định giá gần 300 triệu bảng Anh.

Viên đá quý mang tên “Star of Pure Land” (Ngôi sao Tịnh độ) được xem là viên sapphire sao tím tự nhiên lớn nhất từng được phát hiện. Sapphire sao là loại đá quý có khả năng phản chiếu ánh sáng tạo thành hình ngôi sao, hiện tượng được gọi là asterism.

Theo nhà ngọc học Ashan Amarsinghe, viên “Star of Pure Land” sở hữu hiệu ứng ngôi sao sáu cánh cực hiếm và có thể trở thành một trong những viên đá quý giá trị nhất thế giới.

Nguồn: The Sun