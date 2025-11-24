Trong số liệu công bố mới nhất, chính quyền Myanmar cho biết có 1.590 công dân nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Myanmar đã bị bắt giữ từ ngày 18 - 22/11 trong chiến dịch đột kích vào ổ cờ bạc và gian lận Shwe Kokko nằm giáp biên giới với Thái Lan, nơi có nhiều tòa nhà của băng nhóm lừa đảo trực tuyến.

Ngoài ra, chính quyền Myanmar còn thu giữ 2.893 máy tính, 21.750 điện thoại di động, 101 bộ thu vệ tinh Starlink, 21 bộ định tuyến và số lượng lớn vật tư được sử dụng trong hoạt động lừa đảo và đánh bạc trực tuyến.

Toàn cảnh khu phức hợp sòng bạc, giải trí và du lịch Shwe Kokko nhìn từ phía biên giới Thái Lan. (Ảnh: Reuters)

Tờ Global New Light of Myanmar đưa tin chỉ riêng trong ngày 22/11, có 223 người bị cáo buộc thực hiện hành vi gian lận trực tuyến và đánh bạc tại Shwe Kokko bị bắt giữ, trong đó có 100 công dân Trung Quốc.

Video do kênh truyền thông địa phương công bố cũng cho thấy một chiếc xe lu đang nghiền nát hàng trăm màn hình máy tính xếp thành hàng, nằm bên cạnh những đống điện thoại di động vỡ nát tại khu phức hợp Shwe Kokko.

Các cơ sở lừa đảo mọc lên như nấm ở khu vực biên giới của Myanmar. Đây được xem là nơi ẩn náu của những kẻ lừa đảo nhắm vào người dùng internet bằng những trò lừa đảo tình cảm và kinh doanh trị giá hàng chục tỷ USD mỗi năm.

Theo báo cáo của Liên hợp quốc, riêng khu vực Đông Nam Á và Đông Á đã thiệt hại lên tới 37 tỷ USD trong năm 2023 do các vụ lừa đảo kiểu này. Báo cáo cho biết con số thực tế “có thể còn lớn hơn nhiều”.

Thời gian qua, Trung Quốc là một trong những quốc gia dẫn đầu chiến dịch quốc tế nhằm triệt phá các trung tâm lừa đảo. Chính quyền Bắc Kinh tỏ ra đặc biệt lo ngại khi công dân Trung Quốc bị dụ dỗ sang làm việc trong những khu phức hợp tội phạm.

Hồi đầu tháng 11, Trung Quốc chính thức tuyên án tử hình năm người liên quan đến băng nhóm tội phạm hoạt động tại khu vực Kokang, Myanmar.