Myanmar bất ngờ giới thiệu xe bọc thép BTR-4 do chính nước này sản xuất

Tại cuộc duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Lực lượng Vũ trang Myanmar, xe bọc thép chở quân BTR-4 do trong nước sản xuất đã được giới thiệu lần đầu tiên trước công chúng.

Giấy phép sản xuất loại thiết giáp này được Myanmar mua từ Ukraine vào năm 2018. Video về cuộc diễu binh đã được hãng tin DRM News đăng tải, trong đó cho thấy các xe chiến đấu này được trang bị một tháp pháo chưa rõ định dạng, với súng máy và súng phóng lựu.

Ngoài ra, hình ảnh còn cho thấy một số xe tăng hạng nhẹ trên khung gầm 2S1 Gvozdika với tháp pháo lấy từ xe tăng bánh lốp WMA301 của Trung Quốc, trang bị pháo 105mm.

Xe bọc thép chở quân BTR-4 trong cuộc diễu binh tại Myanmar.

Trước cuộc binh biến năm 2021 đưa chính quyền quân sự trở lại nắm quyền ở Myanmar, Ukraine đã hợp tác chặt chẽ với quốc gia châu Á này trong lĩnh vực sản xuất xe bọc thép.

Đặc biệt, Myanmar là một trong những khách hàng nước ngoài mua xe bọc thép BTR-3E, và Nhà máy sản xuất máy kéo Kharkiv, theo yêu cầu của đối tác đã sản xuất các xe chiến đấu dựa trên khung gầm MT-LB, được trang bị module Shkval.

Theo các tài liệu xuất khẩu, thỏa thuận về việc cấp phép sản xuất tại Myanmar đối với xe bọc thép chở quân BTR-4U, pháo tự hành 2S1U và xe tăng hạng nhẹ dựa khung gầm MT-LB được ký kết không muộn hơn năm 2018.

Việc sản xuất hàng loạt tại nhà máy ở Myanmar dự kiến bắt đầu vào nửa cuối năm 2020 với ít nhất một phần được nội địa hóa, nhưng trước khi số thiết giáp trên ra mắt, không có thông tin nào về quá trình thực hiện dự án này.

Điều chắc chắn là ít nhất việc sản xuất vỏ xe bọc thép, chứ không chỉ là lắp ráp cuối cùng, sẽ được thực hiện trên lãnh thổ Myanmar.

Đồng thời, giới phân tích tin rằng các bộ phận quan trọng, bao gồm hệ thống truyền động, hộp số và điều khiển, sẽ được sản xuất tại các doanh nghiệp của Ukraine, ít nhất là trong giai đoạn đầu.

Hiện vẫn chưa rõ liệu những chiếc xe bọc thép này được chế tạo trước khi chấm dứt hợp tác với Ukraine hay là phương tiện mới được chế tạo và Myanmar tìm được linh kiện thay thế từ Kyiv.

Ngoài ra, năm 2020, công ty nhà nước Ukraine Ukrspetsexport đã ký hợp đồng với một trong các quốc gia châu Á, có thể là Myanmar, để xây dựng một nhà máy sửa chữa xe bọc thép.

Hợp đồng có thời hạn 3 năm, quy định cung cấp đầy đủ các dịch vụ, từ việc lập hồ sơ xây dựng đến trang bị toàn diện cho nhà máy bằng các thiết bị công nghệ hiện đại.

Nhà máy này được xây dựng để cho phép khách hàng thực hiện đại tu chất lượng cao nhiều loại xe bọc thép hạng nhẹ khác nhau và sản xuất cả phụ tùng thay thế trọng yếu.