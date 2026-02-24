Mỹ xem xét áp thêm thuế mới với 6 nhóm ngành công nghiệp

Tờ Wall Street Journal (WSJ) cho hay Mỹ đang xem xét các mức thuế an ninh quốc gia mới đối với sáu nhóm ngành công nghiệp sau phán quyết của Tòa án Tối cao vào tuần trước, vốn đã vô hiệu hóa nhiều khoản thuế trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump.

Theo những nguồn tin thân cận của WSJ, các mức thuế mới đang được cân nhắc có thể bao gồm các ngành như pin quy mô lớn, gang và phụ kiện bằng sắt, ống nhựa, hóa chất công nghiệp cùng thiết bị lưới điện và viễn thông.

Các mức thuế này sẽ được ban hành theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại (TEA) năm 1962, đạo luật cho phép Tổng thống có quyền hạn sâu rộng trong việc áp đặt thuế quan dựa trên các rủi ro về an ninh quốc gia.

Các mức thuế mới theo Mục 232 sẽ được ban hành tách biệt với các khoản thuế 15% mà Tổng thống Donald Trump đã công bố kể từ khi Tòa án Tối cao bác bỏ nhiều mức thuế của ông vào tuần trước. Những nội dung đã được công bố bao gồm một mức thuế 15% mới mà Tổng thống Donald Trump có thể duy trì trong vòng 5 tháng, cùng một số mức thuế khác được lên kế hoạch sau giai đoạn đó, vốn sẽ được ban hành theo một thẩm quyền pháp lý khác là Mục 301 của Đạo luật Thương mại.

Các sản phẩm bị áp thuế theo Mục 232 cho đến nay vẫn được miễn trừ khỏi các khoản thuế khác trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump. Trong nhiệm kỳ này, Tổng thống Donald Trump đã sử dụng Mục 232 để ban hành thuế đối với các lĩnh vực như thép, nhôm, đồng, ô tô, xe tải và phụ tùng ô tô, những khoản thuế này không bị ảnh hưởng bởi phán quyết của Tòa án Tối cao tuần trước.

Hiện vẫn chưa rõ khi nào các cuộc điều tra thuế quan do Bộ Thương mại điều hành sẽ được công bố, và khi nào thuế sẽ chính thức được áp đặt. Mục 232 yêu cầu các cuộc điều tra kéo dài trước khi có thể áp thuế, nhưng một khi đã được thực thi, Tổng thống có thể đơn phương thay đổi chúng.

"Việc bảo vệ an ninh quốc gia và kinh tế của Mỹ vẫn là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Donald Trump, và chính quyền cam kết sử dụng mọi thẩm quyền hợp pháp để thực hiện điều đó," người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai cho biết.

Thuế mở rộng

Theo WSJ, kế hoạch này được đưa ra sau khi Tòa án Tối cao bỏ phiếu với tỷ lệ 6-3 vào tuần trước để bác bỏ hầu hết các mức thuế trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump được ban hành theo Đạo luật Quyền năng Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA).

Tòa án phán quyết rằng ông đã vượt quá thẩm quyền khi ban hành các mức thuế gọi là "có đi có lại" đối với hầu hết mọi đối tác thương mại của Mỹ. Những mức thuế đó chiếm hơn một nửa doanh thu được tạo ra từ các khoản thuế trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump cho đến nay, và ngay lập tức Nhà Trắng đã tìm cách thay thế nguồn thu đó bằng một mức thuế toàn cầu 15%.

Tuy nhiên, vụ kiện tại Tòa án Tối cao đã không xem xét bất kỳ mức thuế nào theo Mục 232 của Tổng thống Donald Trump, vốn là những khoản thuế chưa phải đối mặt với các thách thức pháp lý nghiêm trọng.

Trong nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Donald Trump đã mở rộng đáng kể phạm vi của nhiều mức thuế theo Mục 232 này, không chỉ bao gồm các nguyên liệu thô như thép, nhôm và đồng mà còn cả các sản phẩm tiêu dùng được làm từ chúng. Đồng thời Nhà Trắng cũng từ chối phần lớn các trường hợp miễn thuế, ngoại trừ một số hỗ trợ hạn chế cho các nhà sản xuất ô tô Mỹ.

Tờ WSJ cho hay ngoài các cuộc điều tra mới được lên kế hoạch, đội ngũ của Tổng thống Donald Trump cũng đã cân nhắc áp thuế đối với chín ngành công nghiệp khác bao gồm chất bán dẫn, dược phẩm, máy bay không người lái, robot công nghiệp và polysilicon dùng trong tấm pin mặt trời.

Nhiều cuộc điều tra trong số đó đã được mở từ gần một năm trước và chính quyền có thể đẩy nhanh tiến độ đối với một số ngành để đáp trả phán quyết của Tòa án Tối cao tuần trước.

Các nguồn tin của WSJ cũng cho biết chính quyền vẫn đang tiến hành các kế hoạch nhằm sửa đổi một số mức thuế an ninh quốc gia hiện có đối với thép và nhôm. Những thay đổi đó có khả năng sẽ làm giảm mức thuế danh nghĩa trên nhiều mặt hàng, nhưng cũng sẽ áp thuế lên toàn bộ giá trị của sản phẩm thay vì chỉ áp dụng cho giá trị của thép hoặc nhôm có trong sản phẩm đó. Điều này có thể dẫn đến việc nhiều công ty cuối cùng sẽ phải chi trả các khoản thuế cao hơn.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer tuần trước cho biết trên hãng tin CNBC rằng chính quyền có thể "điều chỉnh cách áp dụng một số mức thuế vì mục đích tuân thủ" khi được hỏi về những thay đổi sắp tới.

*Nguồn: WSJ