Mỹ: Vừa trúng số 4.380 tỷ đồng, người đàn ông bị bắt chỉ vài ngày sau đó

Người trúng giải Powerball 167,3 triệu USD (khoảng 4.380 tỷ đồng) ở Kentucky, Mỹ - James Shannon Farthing (50 tuổi), đã bị bắt ở Florida vài ngày sau khi nhận giải. Theo The Smoking Gun, Farthing có tiền án 16 trang và đã trải qua 30 năm trong cuộc đời ở 25 trại giam khác nhau.

Việc Farthing trúng giải thưởng độc đắc kỷ lục đã gây sốc vì đây là một gương mặt không còn xa lạ với cảnh sát và thậm chí cả người dân địa phương, được miêu tả là một "tội phạm chuyên nghiệp".

Người trúng giải Powerball 167,3 triệu USD (khoảng 4.380 tỷ đồng) là một tội phạm khét tiếng

Tên tội phạm chuyên nghiệp trở thành triệu phú chỉ sau một đêm đã có tiền án “trải dài” khắp 9 hạt ở Kentucky với vô số tội danh bao gồm bóp cổ bạn gái, hối lộ sĩ quan khi ở trong tù và bán cocaine cho một cảnh sát chìm, theo báo cáo.

Chuỗi tội phạm liên tục của hắn bắt đầu khi Farthing còn là một thiếu niên, với các vụ bắt giữ với các cáo buộc từ trộm cắp đến lái xe liều lĩnh.

Trong những năm sau này, Farthing đã tăng mức độ phạm tội khi bắt đầu buôn bán ma túy, thậm chí lôi kéo mẹ mình vào một âm mưu buôn lậu cần sa vào một cơ sở an ninh. Farthing đã chấp nhận một thỏa thuận nhận tội để tha bổng cho mẹ là bà Linda Grizzle và hắn ta bị kết án 10 năm tù.

Ngay cả trong tù, Farthing cũng không thể tránh khỏi rắc rối. Hắn ta thường xuyên bị đưa vào "biệt giam hành chính" sau khi làm những việc như buôn lậu nhiều loại dụng cụ ma túy và rượu vào nhà tù và tống tiền, bắt nạt các tù nhân khác.

Tên tội phạm thường xuyên bị từ chối ân xá một phần vì những tội ác dường như vô hạn của hắn với rất ít dấu hiệu dừng lại. Trong những trường hợp hiếm hoi được ân xá, hắn sẽ mất quyền tự do nhanh chóng vì vi phạm các điều khoản trả tự do, thường là do xét nghiệm dương tính với ma túy như cần sa.

James Shannon Farthing

Và khối tài sản khổng lồ gần 5.000 tỷ đồng vẫn không khiến tội phạm khét tiếng này dừng lại.

Ba ngày sau khi nhận tiền cùng với mẹ mình, Linda Grizzle, 77 tuổi, và bạn gái Jacqueline Fightmaster, hắn đã bị bắt ở Florida sau khi táo tợn đấm một vị khách khác vào mặt và đá một cảnh sát đang cố gắng can thiệp.

Farthing cũng vi phạm quy định ân xá khi anh ta rời Kentucky mà không thông báo cho nhân viên quản chế của mình. Hắn bị yêu cầu làm vậy vì lý lịch tội phạm quá dài và nguy hiểm của mình.

Farthing vừa được trả tự do khỏi nhà tù Kentucky vào tuần trước, theo Hội đồng ân xá Kentucky, nhưng bây giờ phải đối mặt với các cáo buộc từ vụ ẩu đả ở Florida.

Một phần nhỏ tiền trúng số của Farthing đã được dùng để trả khoản tiền bảo lãnh 11.000 USD. Hắn ta đã không nhận tội và dự kiến sẽ ra tòa vào ngày 14 tháng 7 và có thể phải đối mặt với án tù lên đến 5 năm chỉ riêng cho tội tấn công cảnh sát.

Nguồn: NYPost