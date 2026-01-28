Mỹ tuyên bố xe tăng T-72B3M 'không có cơ hội chiến thắng' trước M1E3 Abrams

Theo nhà báo Isaac Seitz đến từ tạp chí 19FortyFive (1945), xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-72B3M của Nga không có cơ hội đánh bại chiếc M1E3 Abrams do Mỹ sản xuất.

Tác giả bài viết nhắc lại rằng những chiếc T-72 đầu tiên xuất hiện cách đây gần nửa thế kỷ, trong khi M1E3 Abrams được giới thiệu như một sự bác bỏ M1A2 SEPv4 để hướng tới việc hiện đại hóa toàn diện dóng xe tăng Abrams.

"M1E3 được hình thành không phải như một gói cải tiến tạm thời khác, mà là một sự thiết kế lại toàn diện khái niệm Abrams với mục tiêu rõ ràng là giảm trọng lượng, tích hợp các hệ thống bảo vệ bên trong và triển khai kiến trúc kỹ thuật số, cho phép thích ứng nhanh hơn với những mối đe dọa mới," ấn phẩm 1945 nêu rõ.

Nhà phân tích cũng khẳng định rằng "T-72B3M là sản phẩm của một thực tế chiến lược hoàn toàn khác", điều này bao gồm việc hiện đại hóa hàng nghìn xe chiến đấu hiện có với chi phí tương đối thấp.

"Thay vì thiết kế lại kiến trúc cơ bản của xe tăng, T-72B3M cải tiến dòng chiến xa cũ bằng cách hiện đại hóa các hệ thống phụ quan trọng, trong khi vẫn tính đến những hạn chế vốn có của thiết kế ban đầu", ông Seitz viết.

Xe tăng chiến đấu chủ lực M1E3 Abrams được nhận xét vượt trội so với T-72B3M.

Bên cạnh đó theo tác giả, khả năng sống sót của kíp lái xe tăng M1E3 Abrams cao hơn nhiều so với T-72B3M, trong khi hỏa lực của hai loại chiến xa này tương đương nhau. Mặt khác, xe tăng Nga nhẹ hơn Mỹ, nhưng như ông Seitz nhận xét, M1E3 Abrams lại cơ động hơn T-72B3M. "Xe tăng T-72 không có cơ hội nào cả". tác giả kết luận.

Trước đó, chuyên gia Seitz đã tuyên bố trên trang 19FortyFive rằng trong một trận chiến giữa xe tăng M1E3 Abrams và T-90M, chiếc MBT của Mỹ sẽ có cơ hội chiến thắng cao hơn.

Cũng trong tháng 1 năm nay, nhà quan sát nhận định rằng chỉ có thời gian mới trả lời được ai sẽ thắng trong cuộc đối đầu giữa xe tăng M1E3 Abrams và T-14 Armata.