Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 3/3 cho biết lực lượng Mỹ đã phá hủy các cơ sở chỉ huy và kiểm soát của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), năng lực phòng không, các bệ phóng tên lửa và máy bay không người lái, cùng nhiều sân bay quân sự trong các chiến dịch kéo dài.

Tuyên bố của CENTCOM trên X

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội, CENTCOM khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện các hành động “quyết đoán” nhằm vào những mối đe dọa “cận kề” mà Washington cho là xuất phát từ chính quyền Iran.

Hiện phía Iran chưa đưa ra bình luận về tuyên bố trên.

Động thái này được đưa ra ngay sau khi IRGC tuyên bố đã thực hiện một “cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa” nhằm vào căn cứ không quân Mỹ tại khu vực Sheikh Isa, Bahrain, sử dụng 20 UAV và 3 tên lửa.

Tehran khẳng định đã phá hủy tòa nhà chỉ huy chính và đốt cháy các bồn chứa nhiên liệu tại căn cứ này. Hiện phía Bahrain chưa đưa ra bình luận.

Cập nhật liên tục Chiến sự Mỹ - Israel tập kích Iran về nguyên nhân và kịch bản leo thang để độc giả theo dõi đầy đủ bức tranh xung đột đang thay đổi từng giờ.