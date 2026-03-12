Mỹ tung video giáng đòn vào máy bay Iran, bác tin tiêm kích F-15 bị bắn rơi
Minh Hạnh |
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố video cho thấy các cuộc tấn công vào một số máy bay của Iran, tuyên bố rằng “Iran đang mất dần khả năng không quân từng ngày”. Trước đó, CENTCOM đã bác bỏ thông tin một máy bay F-15 của Mỹ bị bắn rơi ở phía nam Tehran. Ước tính, quân đội Mỹ đã tiêu tốn khoảng 11 tỷ USD trong sáu ngày đầu tiên của chiến dịch tấn công Iran.
Theo Tiền Phong
