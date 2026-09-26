Mỹ tung 3 đề xuất hòa bình, Ukraine đòi lô vũ khí mùa Đông!

Theo giới truyền thông, trong khi Mỹ đang tiến hành 3 bước đi nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine, thì nước này lại đề xuất thêm một “gói vũ khí mùa Đông”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin kỹ thuật số của Mỹ Axios rằng, chính quyền của ông Donald Trump đang nhấn mạnh 3 bước đi tức thì như một phần trong nỗ lực giảm leo thang chiến tranh ở Ukraine và khôi phục quan hệ ngoại giao với Nga.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết mục tiêu chính của ông Trump là ngăn chặn các cuộc tấn công quân sự của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

“Mỹ đang yêu cầu ngừng bắn vào các cơ sở hạ tầng năng lượng, nhấn mạnh việc nối lại Hành lang ngũ cốc Biển Đen và một cuộc họp 3 bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine”, ông Zelensky nói.

Bài viết của Axios nhấn mạnh, Đặc phái viên của Tổng thống Nga Kirill Dmitriev đã bay đến Mỹ hôm 25/9.

Tại New York, ông Dmitriev sẽ gặp gỡ đặc phái viên của Tổng thống Mỹ là ông Steve Witkoff và con rể của ông Trump là Jared Kushner, để thảo luận về các đề xuất mới nhất của Mỹ.

Mỹ hiện đang đăng cai một phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, trong đó có nhiều cuộc họp được tổ chức, bao gồm cả về việc giải quyết xung đột ở Ukraine.

Tuy nhiên, bất chấp các nỗ lực của Mỹ, những tuyên bố mới nhất từ Nga và Ukraine vẫn chưa cho thấy tiến trình giải quyết xung đột sẽ có động lực mới.

Thậm chí, chính quyền của ông Volodymyr Zelensky còn đang yêu cầu một “gói vũ khí mùa Đông” từ phương Tây, trong đó trọng tâm là các hệ thống phòng không.

Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nhấn mạnh sự sẵn sàng đàm phán, nhưng không có ý định ngừng Chiến dịch Quân sự Đặc biệt.

Trong khi đó, đồng minh châu Âu của Mỹ hiện đang cố gắng bằng mọi cách để cản trở các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.

Giới lãnh đạo châu Âu, đặc biệt là ở Anh, Pháp và Đức tiếp tục tuyên bố “cần phải tiếp tục tăng cường áp lực lên Nga”; đồng thời cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ, cung cấp thêm viện trợ quân sự và các lô vũ khí mới cho Ukraine.