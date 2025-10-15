Mỹ, Trung Quốc bắt đầu tính thêm phí cảng đối với công ty vận tải biển

Trung Quốc cho biết nước này bắt đầu thu các khoản phí đặc biệt đối với tàu do Mỹ sở hữu, vận hành, đóng hoặc treo cờ, nhưng cũng nói rõ những tàu do Trung Quốc đóng sẽ được miễn loại thuế này.

Theo thông tin chi tiết được đài truyền hình nhà nước CCTV công bố, Trung Quốc nêu rõ điều khoản miễn trừ cụ thể, bao gồm việc tàu rỗng vào xưởng đóng tàu Trung Quốc để sửa chữa. Tương tự như kế hoạch của Mỹ, mức phí mới do Trung Quốc áp dụng được thu tại cảng nhập cảnh đầu tiên của một chuyến đi duy nhất hoặc cho 5 chuyến đi đầu tiên trong vòng một năm.

Container tập kết tại cảng Maryland, Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Công ty môi giới tàu biển Xclusiv Shipbrokers có trụ sở tại Athens cho biết trong báo cáo nghiên cứu rằng: "Sự đối xứng - ăn miếng trả miếng, này khiến cả hai nền kinh tế rơi vào vòng xoáy thuế hàng hải có nguy cơ làm biến dạng luồng vận chuyển hàng hóa toàn cầu".

Đầu năm nay, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch đánh thuế tàu có liên quan đến Trung Quốc nhằm nới lỏng sự kiểm soát của nước này đối với ngành hàng hải toàn cầu và thúc đẩy ngành đóng tàu của Mỹ.

Cuộc điều tra dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden kết luận Trung Quốc sử dụng chính sách và hành vi không công bằng để thống trị ngành hàng hải, hậu cần và đóng tàu toàn cầu, mở đường cho những hình phạt đó.

Trung Quốc phản pháo khi tuyên bố áp dụng mức phí cảng riêng đối với tàu có liên hệ với Mỹ kể từ ngày mức phí của Washington có hiệu lực.

Tuần trước, cuộc chiến thương mại toàn diện giữa đôi bên bước vào một trạng thái mới, sau khi Trung Quốc tuyên bố mở rộng việc kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc lên ba chữ số.

Nhưng sau cuối tuần, cả hai bên đều tìm cách trấn an nhà giao dịch và nhà đầu tư, nhấn mạnh sự hợp tác giữa nhóm đàm phán của họ và khả năng họ có thể tìm ra giải pháp.