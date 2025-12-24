Hệ thống Typhon của Mỹ.

Lầu Năm Góc giải thích rằng điều này nhằm mục đích mang lại cho lực lượng mặt đất "sự linh hoạt hơn" và đóng vai trò là "biện pháp răn đe bổ sung". Hãng RIA Novosti đưa tin về nhiệm vụ của đơn vị này.

Tiểu đoàn mới

Tên gọi chính thức là Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Pháo binh dã chiến 12, Bộ chỉ huy đa lĩnh vực chiến trường 56. Đơn vị này có khoảng 500 quân nhân. Họ sẽ được trang bị hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS "với đạn dược tầm cực xa" và "các bệ phóng tên lửa tầm trung".

Chi tiết về các loại vũ khí cụ thể và vị trí chính xác của chúng vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc trước đây đã tuyên bố ý định triển khai một đơn vị tương tự đến Đức vào năm 2026.

Về mặt chính thức, đã có thông báo rằng tiểu đoàn này sẽ bắt đầu huấn luyện và làm nhiệm vụ chiến đấu. Tuy nhiên, theo thời gian, vấn đề về việc triển khai thường trực của đơn vị này ở châu Âu sẽ được quyết định.

Hiện vẫn chưa rõ khi nào các binh sĩ của tiểu đoàn, được trang bị vũ khí tiêu chuẩn, sẽ được triển khai. Có khả năng Lầu Năm Góc sẽ tạm thời không thực hiện bước này do các cuộc đàm phán đang diễn ra về vấn đề Ukraine. Bởi việc triển khai một đơn vị pháo binh mới đến châu Âu sẽ bị phía Nga phản đối kịch liệt.

Thay thế ATACMS

Thông cáo báo chí của Lầu Năm Góc mô tả ngắn gọn vũ khí của tiểu đoàn: "Các hệ thống phóng rocket đa nòng HIMARS và hệ thống tên lửa tầm trung".

Tuy nhiên, mô tả này có thể bao gồm nhiều loại vũ khí khác nhau. Hồi tháng 7, Washington đã tuyên bố bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa tấn công chính xác (PrSM), dành cho các Lực lượng Đặc nhiệm Đa lĩnh vực (MDTF) ở châu Âu, Bắc Cực và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Những tên lửa này nhằm mục đích thay thế ATACMS trong hệ thống vũ khí HIMARS.

Dự án PrSM bắt đầu vào năm 2016, và các đơn vị đầu tiên đã được bàn giao loại đạn này vào mùa thu năm 2023. Hệ thống phóng của PrSM giống như của ATACMS: M-142 HIMARS (hai tên lửa) và M-270 MLRS (bốn tên lửa).

Trong giai đoạn đầu của chương trình, Mỹ đã nhận được một tên lửa đạn đạo có khả năng tấn công các mục tiêu cố định ở tầm bắn từ 60 đến 500 km. Đây chính là tên lửa hiện đang được đưa vào sản xuất.

Chúng có hệ thống dẫn đường quán tính và vệ tinh, và đầu đạn nổ mạnh hoặc đầu đạn chùm. Trọng lượng của nó không được công bố, nhưng nhiều ước tính cho rằng nó nằm trong khoảng từ 100 đến 230 kg.

Sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF, Lockheed Martin bắt đầu phát triển phiên bản cải tiến thứ hai: Tên lửa chống hạm đặt trên đất liền (LBASM). Tầm bắn của nó hiện nay lên tới 1.000 km. Đầu dò đa chế độ của nó hoạt động trên cả dải tần radar và hồng ngoại.

Điều này cho phép tên lửa khóa mục tiêu ở giai đoạn cuối của quỹ đạo và tấn công mục tiêu khi đang di chuyển. Một nguyên mẫu đã được thử nghiệm ở Thái Bình Dương vào mùa hè năm ngoái. LBASM dự kiến sẽ được đưa vào biên chế quân đội vào năm 2028.

Còn hai phiên bản cải tiến nữa. Theo nhà sản xuất, một phiên bản có đầu đạn xuyên phá mạnh hơn để phá hủy các vị trí phòng thủ kiên cố. Phiên bản thứ hai có động cơ phản lực tiên tiến, giúp tăng tầm bắn lên 1.500 km. Nếu phóng từ Đức, nó có thể vươn tới Moscow.

Tên lửa SM-6 được phóng từ hệ thống Typhon.

Cánh tay dài

Khi gọi hệ thống này là "Hệ thống Giảm Tên lửa Tầm Trung", Lầu Năm Góc rõ ràng muốn ám chỉ đến Typhon. Về cơ bản, đó là một container vận chuyển tiêu chuẩn dài 40 feet (khoảng 12 mét) đặt trên khung gầm có bánh xe, với bốn ống phóng thẳng đứng Mk 41.

Loại ống phóng này được sử dụng rộng rãi trong Hải quân Mỹ và có thể phóng nhiều loại tên lửa khác nhau. Chúng chứa tên lửa hành trình Tomahawk, cũng như tên lửa bán đạn đạo SM-6 phóng từ mặt đất.

Quân đội Mỹ đã sử dụng nhiều biến thể khác nhau của tên lửa Tomahawk từ năm 1983. Tầm bắn của chúng, tùy thuộc vào biến thể, dao động từ 1.600 đến 2.500 km.

Hải quân Mỹ đã sử dụng loại tên lửa này trong mọi cuộc xung đột vũ trang kể từ Chiến dịch Bão Sa mạc. Loại vũ khí này chính xác, bền chắc và giá thành không quá cao.

Tuy nhiên, tên lửa Tomahawk chưa bao giờ được bắn vào một quốc gia có hệ thống phòng không hiện đại. Tốc độ dưới âm và kích thước tương đối lớn khiến chúng trở thành mục tiêu dễ bị tấn công bởi các hệ thống phòng không hiện đại.

Tên lửa RIM-174 SM-6 được đưa vào biên chế năm 2013. Đây là tên lửa đất đối không được thiết kế để phòng không và phòng thủ tên lửa cho tàu chiến. Tầm bắn của nó đối với mục tiêu trên không là 230 km.

Tuy nhiên, khi được sử dụng với hệ thống tên lửa Typhon, nó hoạt động ở chế độ bán đạn đạo đối với các mục tiêu trên mặt đất và trên biển. Tầm bắn của nó lên đến 740 km. Hệ thống dẫn đường giai đoạn cuối được cung cấp bởi đầu dò radar chủ động.

Hệ thống tự hành MRC Typhon bao gồm một sở chỉ huy thống nhất với một xe hỗ trợ, bốn bệ phóng và các hệ thống vận chuyển và nạp đạn. Tất cả các thành phần được lắp đặt trên các xe moóc ba trục và được vận chuyển bằng xe tải thuộc dòng HEMTT. Cần có vị trí bắn đã được chuẩn bị sẵn sàng để khai hỏa.

Ngoài tên lửa Tomahawk và SM-6, tiểu đoàn mới dự kiến sẽ được trang bị thêm tên lửa siêu thanh LRHW với tầm bắn lên đến 2.700 km. Điều này có nghĩa là, về lý thuyết, chúng có thể vươn tới từ Berlin đến dãy núi Ural.

Tên lửa có thể tăng tốc lên Mach 17, khiến các hệ thống phòng không cực kỳ khó phát hiện và đánh chặn. Quá trình phát triển này ở Mỹ gặp nhiều khó khăn, với nhiều lần phóng thử không thành công.

Tuy nhiên, vào tháng 6, một tên lửa LRHW đã được thử nghiệm thành công ở Hawaii – tên lửa đã bắn trúng mục tiêu trong khu vực được chỉ định.

Đương nhiên, Tiểu đoàn 3 thuộc Trung đoàn Pháo binh dã chiến số 12 sẽ gây ra mối đe dọa cho biên giới phía tây của Nga và vùng Kaliningrad. Tuy nhiên, việc triển khai hệ thống tên lửa tầm trung Oreshnik ở Belarus, như Tổng thống Alexander Lukashenko đã tuyên bố gần đây, sẽ làm giảm đáng kể mối đe dọa tiềm tàng này.