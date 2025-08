Tàu ngầm USS North Dakota của Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/8 ra lệnh bố trí hai tàu ngầm hạt nhân ở "các khu vực thích hợp" trong động thái đáp trả những phát biểu của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev về nguy cơ đụng độ giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Phát biểu hôm 31/7, ông Medvedev cảnh báo ông Trump nên nhớ rằng Mátxcơva sở hữu năng lực tấn công hạt nhân từ thời Liên Xô.

"Dựa trên những tuyên bố của ông Dmitry Medvedev, tôi đã ra lệnh bố trí hai tàu ngầm hạt nhân ở những khu vực thích hợp, phòng trường hợp tuyên bố này vượt quá giới hạn", Tổng thống Mỹ Trump viết trên mạng xã hội hôm 1/8.

Ông cho biết thêm: "Lời nói rất quan trọng, và thường có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn. Tôi hy vọng đây không phải là một trong những trường hợp đó”.

Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào, và tuyên bố của ông Trump về việc triển khai tàu ngầm không thể xác minh được, vì vị trí chính xác của tàu ngầm hạt nhân Mỹ luôn được giấu kín.

Tổng thống Trump không nói rõ khi ông nhắc đến cụm từ “tàu ngầm hạt nhân”. Mỹ có những tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và tàu ngầm có thể được trang bị tên lửa mang đầu đạn hạt nhân.

Tuy nhiên, các chuyên gia an ninh cho biết, bất kỳ phát biểu nào của một tổng thống Mỹ về khả năng quân sự hạt nhân tiềm tàng đều đáng lo ngại. Vì Mỹ từ trước đến nay luôn kiềm chế không so sánh với Nga về mối đe dọa hạt nhân, do những rủi ro liên quan đến loại vũ khí hủy diệt này.

“Điều này là không nên”, Daryl Kimball - Giám đốc điều hành nhóm vận động Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí - cho biết. "Không một lãnh đạo nào nên đe dọa chiến tranh hạt nhân, đặc biệt là trên mạng xã hội”.

Trong khi đó, Hans Kristensen - thuộc Liên đoàn Các nhà Khoa học Mỹ - lưu ý rằng tàu ngầm hạt nhân của nước này trên thực tế đã được bố trí để đặt Nga trong tầm ngắm. “Các tàu ngầm luôn ở đó, không cần phải di chuyển vào vị trí”, ông Kristensen nói.

Mỹ có tổng cộng 14 tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio, mỗi tàu có khả năng mang theo 24 tên lửa đạn đạo Trident II D5, có khả năng mang nhiều đầu đạn nhiệt hạch với tầm bắn lên tới 4.600 dặm.

Theo nhóm kiểm soát vũ khí Sáng kiến Đe dọa Hạt nhân, thông thường sẽ có từ 8 đến 10 tàu ngầm lớp Ohio được triển khai cùng một lúc.

Ông Trump và ông Medvedev đã lời qua tiếng lại trong những ngày gần đây, sau khi tổng thống Mỹ nói rằng Nga có "10 ngày kể từ 29/7" để đồng ý ngừng bắn ở Ukraine hoặc sẽ bị áp thuế.

Các quan chức Mỹ từng nói với Reuters , rằng những bình luận của ông Medvedev không bị coi là một mối đe dọa nghiêm trọng. Do đó, không rõ điều gì đã thúc đẩy Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố mới nhất liên quan đến tàu ngầm hạt nhân.

Ông Kristensen cho rằng, Tổng thống Trump đang tạo ra một "bẫy cam kết" bằng cách nhen nhóm suy nghĩ rằng ông có thể dùng đến vũ khí hạt nhân nếu căng thẳng với Nga leo thang hơn nữa.

Tuy nhiên, Evelyn Farkas - Giám đốc điều hành Viện McCain và cựu quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc - đã bác bỏ ý kiến cho rằng điều này có thể dẫn đến xung đột hạt nhân. "Đây không phải là khởi đầu của một cuộc đối đầu hạt nhân nào đó. Không ai nghĩ như vậy. Và tôi cho rằng người Nga cũng thế", bà nói.

Bà cho biết thêm rằng hành động của ông Trump khó có thể khiến Nga thay đổi hướng đi ở Ukraine.

Mátxcơva - vốn đã đặt ra các điều kiện riêng cho hòa bình ở Ukraine - không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ tuân thủ thời hạn 10 ngày của Trump.

Tổng thống Putin hôm 1/8 cho biết Mátxcơva hy vọng sẽ có thêm các cuộc đàm phán hòa bình. Nhưng ông không đề cập đến thời hạn 10 ngày.