Kỳ lạ máy bay không người lái hoạt động xuyên đêm ở một công trường ở Trung Quốc: Chuyện gì đang xảy ra?

Trong thời đại công nghệ phát triển nhanh chóng, máy bay không người lái (drone) đã trở thành một công cụ không thể thiếu trong nhiều ngành công nghiệp.

Tối ngày 23/7, khu vực thị trấn Hoa Bình, Thiều Quan, Quảng Đông, Trung Quốc tối đen như mực. Công nhân thuộc Cục Cung ứng Điện Đô thị Thiều Quan Quảng Đông thuộc Tổng công ty Điện lực Phương Nam Trung Quốc đang bận rộn chuyển đổi đường dây cao thế qua đường sắt thành cáp ngầm trong lúc tàu chạy chậm. Trong bóng tối, một chiếc máy bay không người lái được buộc dây đã cất cánh, lập tức chiếu sáng khu vực thi công, tạo nên một "ngọn đèn trời", hỗ trợ đội ngũ công nhân hoàn thành công việc.

Công nghệ mới giải quyết vấn đề chiếu sáng ban đêm

Chiếc máy bay không người lái này khác biệt so với các mẫu truyền thống. Mẫu drone có dây này khác với các mẫu thông thường: một sợi dây mỏng kết nối nó với thiết bị mặt đất. Sau khi cất cánh, đèn chiếu sáng phía dưới sẽ bật lên và ánh sáng sẽ phủ đều khu vực làm việc từ trên xuống dưới.

"Đèn chiếu sáng mặt đất truyền thống chiếu sáng hướng lên trên, ánh sáng mạnh dễ gây ảnh hưởng đến thị lực. Đèn chiếu sáng cố định chiếu sáng từ trên xuống dưới, có thể ngăn ngừa ô nhiễm ánh sáng ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của công nhân xây dựng", ông Hồ Cao Phong, Trưởng phòng Kế hoạch Sản xuất thuộc Cục Điện lực Đô thị Thiều Quan, giải thích.

Ông Vương Tân Vũ, một nhân viên vận hành thuộc Tổ Công tác Quy hoạch Mạng lưới Phân phối thuộc Phòng Kế hoạch sản xuất, giới thiệu rằng máy bay không người lái này được cấp nguồn liên tục từ nguồn điện bên ngoài thông qua đường dây cố định. Thiết bị công suất cao mà nó mang theo có phạm vi chiếu sáng đơn lẻ lên đến 6.000m2. Nó dễ vận hành và có thể thích ứng với môi trường ngoài trời phức tạp. Thời gian vận hành được rút ngắn gần một nửa, biến nó thành một "trợ lý đắc lực" cho việc thi công ban đêm.

Hầu hết các thiết bị chiếu sáng đều là đèn LED độ sáng cao, có đặc điểm tiêu thụ điện năng thấp, độ sáng cao và tuổi thọ cao. Một số mẫu còn được trang bị chức năng điều chỉnh độ sáng, có thể điều chỉnh cường độ ánh sáng và nhiệt độ màu theo nhu cầu thực tế.

Hệ thống điều khiển bay tiên tiến là cốt lõi của máy bay không người lái có dây. Hệ thống này chịu trách nhiệm duy trì trạng thái lơ lửng ổn định, lập kế hoạch đường bay và tự động tránh chướng ngại vật của máy bay. Các hệ thống điều khiển hiện đại thường sử dụng định vị GPS, nhận dạng hình ảnh và các công nghệ khác để cải thiện độ an toàn và độ chính xác của chuyến bay.

Cáp buộc không chỉ cần truyền tải điện năng mà còn cần có đủ độ bền và độ dẻo dai để chịu được tác động của các yếu tố bên ngoài như gió. Đồng thời, vật liệu cáp cần được cân nhắc để giảm trọng lượng bản thân và giảm tác động đến hiệu suất bay của máy bay không người lái.

Nhiều lợi thế tạo nên một đường dây bảo mật vững chắc

Dự án này thực hiện nhiệm vụ tháo dỡ các dây dẫn hiện có, dựng cột mới, lắp đặt cáp và lắp đặt đường dây mạch kép trên cùng một cột, tạo ra các hoạt động phức tạp, vừa đầy thách thức vừa rủi ro. Việc sử dụng máy bay không người lái có dây đã mang đến một giải pháp sáng tạo cho môi trường xây dựng phức tạp.

Máy bay không người lái được gắn dây hoạt động như "đôi mắt trên bầu trời", giám sát toàn bộ quá trình xây dựng thông qua hình ảnh chụp theo thời gian thực và cung cấp góc nhìn toàn diện để giám sát an toàn. "Nó không chỉ tối ưu hóa quy trình mà còn kiểm soát chính xác các khu vực có nguy cơ cao, loại bỏ các rủi ro tiềm ẩn ngay cả trước khi chúng xuất hiện", ông Hồ Cao Phong cho biết.

Việc sử dụng máy bay không người lái có dây không chỉ tối ưu hóa quy trình thi công mà còn cho phép kiểm soát chính xác các khu vực có nguy cơ cao, ngăn chặn các mối nguy hiểm tiềm ẩn ngay từ đầu. Trong quá trình vận hành, công nhân chỉ cần đảm bảo các dây buộc được căn chỉnh và tránh nhiễm chéo cánh quạt; các thao tác còn lại giống như máy bay không người lái thông thường. Sự tiện lợi này mang lại cho máy bay không người lái có dây một lợi thế đáng kể.

Là một công nghệ tiên tiến, drone chiếu sáng cố định đang dần thay đổi các mô hình chiếu sáng truyền thống và mở ra triển vọng ứng dụng rộng rãi.

"Thay thế con người bằng máy móc là hướng phát triển then chốt của các công ty lưới điện. Mục tiêu cốt lõi là giải phóng nhân lực và đảm bảo an toàn", ông Hồ Cao Phong cho biết. Đồng thời ông giải thích rằng Cục đã từng bước thúc đẩy robot và phương tiện làm việc trên không trong các lĩnh vực như sơn phủ cách nhiệt và vận hành trên cao để giảm thiểu rủi ro thủ công. Việc sử dụng máy bay không người lái có dây gần đây là một ví dụ khác cho thấy công nghệ thông minh đang nâng cao an toàn xây dựng như thế nào.