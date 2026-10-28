Mỹ triển khai 1/3 lực lượng quân sự mới đến Lithuania gây áp lực lên Nga

Mỹ đã nối lại việc triển khai quân đội đến Lithuania, động thái trên gây áp lực nặng nề lên biên giới Nga.

Với sự xuất hiện của thêm 200 binh sĩ vào ngày 27/10, gần 1/3 lực lượng quân sự mới của Mỹ sẽ tập trung tại quốc gia Baltic. Đây là tuyên bố của Tổng thống Lithuania (Litva) Gitanas Nauseda.

Hiện có khoảng 120 binh sĩ Mỹ đóng quân tại nước này. Lữ đoàn quân Mỹ đầu tiên đã đến vào ngày 13/10, và Mỹ dự kiến sẽ hoàn tất việc triển khai lực lượng vào giữa tháng 11.

Các đơn vị đang được bố trí tại trường huấn luyện Pabrade - nơi họ sẽ tham gia các cuộc tập trận chung với Quân đội Litva và một số đồng minh NATO khác.

Vào tháng 11, Litva sẽ tổ chức một buổi lễ chính thức để đánh dấu sự bắt đầu của chu kỳ luân phiên mới.

Binh sĩ Mỹ tại thao trường huấn luyện Pabrade ở Litva.

Việc nối lại sự hiện diện quân sự của Mỹ diễn ra sau nhiều tháng bất ổn. Trước đó vào đầu tháng 6, hơn 1.000 binh sĩ Mỹ đã bắt đầu rút khỏi Litva cùng với các thiết bị quân sự.

Một đặc điểm của đợt luân chuyển này là lực lượng mới chỉ đến khi đơn vị cũ hoàn thành nhiệm vụ. Việc tạm dừng triển khai quân đội đã làm dấy lên những lo ngại về kế hoạch tương lai của Mỹ trong khu vực. Tuy nhiên, sau đó chính quyền Litva đã nhận được xác nhận về việc tiếp tục nhiệm vụ.

Mỹ đã thường xuyên triển khai các tiểu đoàn quân đến Litva kể từ năm 2019. Sau khi Nga bắt đầu cuộc chiến toàn diện tại Ukraine, sự hiện diện của Mỹ đã trở nên luân phiên liên tục.

Đồng thời Litva đang tìm cách chuyển từ việc tạm thời cung cấp chỗ ở cho các đồng minh sang thiết lập căn cứ quân sự lâu dài. Đầu tháng 10, Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ sẽ xem xét khả năng thiết lập một căn cứ quân sự trên lãnh thổ Litva.

Về phía mình, Chính phủ Litva đã bày tỏ sự sẵn lòng tài trợ cho cơ sở hạ tầng cần thiết và tạo điều kiện cho sự hiện diện lâu dài của Quân đội Mỹ, để đóng vai trò như một đảm bảo an ninh trước Nga.