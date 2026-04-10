Mỹ tính chuyện rút bớt quân khỏi châu Âu giữa cơn bực bội với NATO

Lính Mỹ trong cuộc tập trận đa quốc gia tại Bulgaria, năm 2025. (Ảnh: Reuters)

Theo vị quan chức, chưa có quyết định nào được đưa ra, và Nhà Trắng cũng chưa chỉ đạo Lầu Năm Góc xây dựng kế hoạch cụ thể để cắt giảm quân tại châu lục này.

Tuy nhiên, chỉ riêng việc có những cuộc thảo luận như vậy cũng cho thấy quan hệ giữa Washington và các đồng minh NATO ở châu Âu đã xấu đi rõ rệt trong những tháng gần đây. Điều này cũng cho thấy chuyến thăm Nhà Trắng vừa qua của Tổng Thư ký NATO Mark Rutte không giúp cải thiện đáng kể quan hệ xuyên Đại Tây Dương - hiện đã xuống mức thấp nhất kể từ khi NATO được thành lập năm 1949.

Nhà Trắng công khai cho biết Tổng thống Trump từng cân nhắc việc rút khỏi liên minh này hoàn toàn. Việc rút quân khỏi châu Âu sẽ cho phép ông Trump giảm mạnh các cam kết an ninh của Washington tại khu vực này mà không cần chính thức rời NATO, vì việc ra khỏi NATO có thể vấp phải rào cản hiến pháp.

Lực lượng Mỹ đóng vai trò trung tâm trong cấu trúc an ninh của châu Âu kể từ sau Thế chiến II. Hiện Mỹ có hơn 80.000 binh sĩ tại châu lục này, trong đó hơn 30.000 binh sĩ đóng tại Đức, cùng với lực lượng đáng kể tại Ý, Anh và Tây Ban Nha.

Quan chức nêu trên không cho biết quốc gia nào có thể bị ảnh hưởng hoặc số lượng binh sĩ có thể bị rút nếu Tổng thống Trump quyết định triển khai kế hoạch.

Khi được đề nghị bình luận, người phát ngôn NATO đã nhắc đến cuộc phỏng vấn của ông Mark Rutte với CNN ngày 8/4.

Trong cuộc phỏng vấn đó, Tổng Thư ký NATO cho biết ông hiểu sự thất vọng của Tổng thống Trump với NATO, nhưng nhấn mạnh rằng “đa số các quốc gia châu Âu” đã hỗ trợ Washington trong cuộc chiến tại Iran.

Sau cuộc gặp giữa ông Rutte và ông Trump, Tổng Thư ký NATO nói với các chính phủ châu Âu, rằng tổng thống Mỹ muốn châu lục này đưa ra các cam kết cụ thể về đảm bảo an ninh eo biển Hormuz trong vài ngày tới, Reuters đưa tin.

Mặc dù ông Trump từ lâu đã có mối quan hệ nhiều sóng gió với NATO, nhưng ba tháng gần đây đặc biệt căng thẳng.

Hồi tháng 1, nhà lãnh đạo Mỹ gây ra một cuộc khủng hoảng xuyên Đại Tây Dương khi nhắc lại lời đe doạ sáp nhập đảo Greenland của Đan Mạch. Kể từ phát động chiến dịch tấn công Iran bùng phát ngày 28/2, ông cũng thể hiện sự thất vọng sâu sắc khi các đồng minh NATO không hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz. Tuyến đường huyết mạch này vẫn bị đóng dù lệnh ngừng bắn mong manh đã được công bố trong tuần này.

Các nhà ngoại giao NATO trước đó cho biết, Mỹ chưa làm rõ liệu họ muốn triển khai một sứ mệnh tại eo biển Hormuz trong hay sau xung đột, đồng thời cũng chưa nêu cụ thể những năng lực mà họ kỳ vọng ở từng quốc gia thành viên.

Theo bài viết của Wall Street Journal , các quan chức cấp cao trong chính quyền Washington đang thảo luận việc chuyển binh sĩ Mỹ tại châu Âu khỏi những quốc gia có lãnh đạo chỉ trích cuộc chiến Mỹ - Israel chống Iran, sang các nước ủng hộ hơn.

Tuy nhiên, quan chức Nhà Trắng nói với Reuters rằng Tổng thống Trump đang cân nhắc gọi quân trở về Mỹ, thay vì tái bố trí sang các quốc gia khác.

Quan chức này cho biết, ông Trump đặc biệt khó chịu với điều mà ông cho là nỗ lực của châu Âu nhằm phớt lờ kế hoạch của ông nhằm mua Greenland.