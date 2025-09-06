Mỹ: Tìm kiếm cặp vợ chồng mất tích nửa thế kỷ, thứ tìm thấy dưới lòng sông càng khiến nhiều người run rẩy

Theo đài WGNTV, Edward và Stephania Andrews biến mất vào ngày 15/5/1970 khi đang lái chiếc Oldsmobile trở về nhà sau một bữa tiệc cocktail tại khách sạn Sheraton ở trung tâm Chicago. Cặp đôi được báo cáo mất tích chỉ vài ngày sau đó, nhưng hơn nửa thế kỷ trôi qua, nhà chức trách vẫn biết rất ít về nguyên nhân sự biến mất bí ẩn này.

Nỗ lực tìm kiếm từng được khởi động lại vào năm 1994 nhưng gần như không đem lại kết quả. Mới đây, nhóm thợ lặn Chaos Divers tiếp tục tiến hành lặn tìm chiếc xe của vợ chồng Andrews tại sông Chicago.

Mới đây, trong quá trình lặn tìm kiếm, họ bất ngờ phát hiện tới 97 chiếc xe nằm dưới lòng sông. Phần lớn các xe được tìm thấy trong những cụm từ 12 đến 19 chiếc ở cùng một vị trí, theo chia sẻ của Lindsay Bussick, quản lý nhóm Chaos Divers.

Ảnh: WGN News

“Chúng tôi quan tâm nhiều hơn đến những chiếc xe nằm tách biệt, bởi điều đó có thể gợi ý về một vụ tai nạn, hành động tự sát hay thậm chí là dấu hiệu của tội ác” Bussick nói.

Tuy nhiên, chiếc Oldsmobile 442 màu vàng đời 1969 của cặp Andrews vẫn chưa được tìm thấy.

Nhóm Chaos Divers cho biết họ đang hỗ trợ điều tra 10 vụ án chưa được xử lý trong thời gian dài tại Chicago, sử dụng công nghệ sonar kết hợp với thợ lặn chuyên nghiệp để tìm kiếm và trục vớt. Trước đó, họ đã đóng góp thông tin giá trị cho hơn 20 vụ án chưa có lời giải.

Theo kế hoạch, nhóm sẽ tiếp tục quay lại sông Chicago để mở rộng phạm vi tìm kiếm, sau đó di chuyển sang sông Calumet - nối giữa phía nam Chicago và thành phố Gary (bang Indiana).

Hiện Sở Cảnh sát Chicago chưa đưa ra cập nhật chính thức nào về việc phát hiện số lượng lớn xe chìm dưới sông. Đồng thời, vẫn chưa rõ liệu những chiếc xe này có liên quan đến vụ án hình sự hoặc các trường hợp mất tích nào khác hay không.

Nguồn: NYP