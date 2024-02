Mỹ tiến hành điều tra hàng chục nghìn thuê bao di động mất dịch vụ

Hơn 70.000 thuê bao di động của hãng AT&T trên khắp nước Mỹ đã mất dịch vụ trong nhiều tiếng đồng hồ sáng 22/2. Sự cố diễn ra chủ yếu ở các thành phố Houston, Atlanta, Miami, và Chicago, tuy nhiên đã ảnh hưởng tới các thuê bao di động trên cả nước. AT&T, mạng di động với hơn 100 triệu khách hàng cho biết, hãng này đã khắc phục được sự cố và nối lại dịch vụ cho các thuê bao.

Ảnh minh họa

Các cơ quan an ninh liên bang bao gồm Bộ An ninh Nội địa và Cục điều tra liên bang (FBI) đã liên lạc với AT&T để điều tra nguyên nhân vụ việc. John Kirby, Phát ngôn viên Hội đồng an ninh quốc gia cho biết, mặc dù AT&T cho rằng, không có lý do để tin đây là một sự cố an ninh mạng. Tuy nhiên, theo ông Kirby, hiện chưa có kết luận cuối cùng cho tới khi có kết quả điều tra.