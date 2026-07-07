HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mỹ thử nghiệm thành công động cơ ‘hít thở’, mở đường cho tên lửa tốc độ cao

Hải Yến
|

Công nghệ động cơ thế hệ mới vừa đạt cột mốc quan trọng, hứa hẹn giúp các tên lửa chiến thuật tương lai tăng tốc độ, tầm bắn và giảm chi phí.

Mỹ thử nghiệm động cơ hít thở , mở ra tương lai cho tên lửa tốc độ cao - Ảnh 1.

Minh họa tên lửa động cơ ramjet được phóng từ tàu chiến.

Công ty L3Harris đã đạt một cột mốc quan trọng trong lĩnh vực công nghệ động cơ thế hệ mới khi lần đầu tiên thử nghiệm thành công ở quy mô đầy đủ hệ thống động cơ ramjet sử dụng nhiên liệu rắn.

Trong cuộc thử nghiệm, các kỹ sư đã kích hoạt hệ thống động cơ và vận hành trong điều kiện mô phỏng môi trường bay thực tế, qua đó xác nhận hiệu suất trên toàn bộ dải hoạt động theo thiết kế.

Kết quả ban đầu cho thấy lực đẩy đạt đúng như kỳ vọng, giúp chương trình tiếp tục đúng tiến độ để hướng tới màn trình diễn tên lửa chiến thuật trong tương lai.

Sau khi xác nhận các đặc tính quan trọng, L3Harris đang lên kế hoạch tiến hành thêm các cuộc thử nghiệm trên mặt đất dựa trên những dữ liệu đã được xác thực.

"Cuộc thử nghiệm này là một bước tiến quan trọng trong việc chứng minh rằng động cơ ramjet sử dụng nhiên liệu rắn có thể mang lại tốc độ, tầm bắn và chi phí hợp lý mà khách hàng của chúng tôi cần", ông Scott Alexander, Chủ tịch bộ phận Mission Propulsion của L3Harris, cho biết.

"Chúng tôi đang giảm thiểu rủi ro ngay từ bây giờ để có thể nhanh chóng đưa công nghệ này trở thành năng lực có thể triển khai trên quy mô lớn cho lực lượng tác chiến".

Mỹ thử nghiệm động cơ hít thở , mở ra tương lai cho tên lửa tốc độ cao - Ảnh 2.

Minh họa tên lửa động cơ ramjet được phóng từ máy bay.

Động cơ "hít thở" không khí

Không giống các động cơ rocket truyền thống, động cơ ramjet sử dụng nhiên liệu rắn lấy oxy trực tiếp từ khí quyển thay vì mang theo chất oxy hóa. Cách tiếp cận này giúp giảm số lượng bộ phận chuyển động, đồng thời duy trì khả năng bay ở tốc độ cao.

Theo L3Harris, công nghệ này được kỳ vọng sẽ đơn giản hóa quá trình sản xuất, giảm chi phí và hoạt động ổn định trong các điều kiện khắc nghiệt mà không gặp tình trạng quá nhiệt như một số hệ thống động cơ truyền thống.

Công ty cho biết công nghệ động cơ thế hệ mới có thể mở rộng năng lực của các hệ thống vũ khí tiên tiến, đồng thời thu hẹp khoảng cách về hiệu suất và chi phí mà quân đội Mỹ và các đồng minh đang đối mặt.

"Chúng tôi đang đáp ứng yêu cầu của Bộ Chiến tranh về một hệ thống động cơ có tầm hoạt động xa hơn, năng lực cao hơn, chi phí thấp hơn và có thể sản xuất với quy mô lớn", ông Joel Warhurst, Giám đốc Phát triển Kinh doanh của L3Harris, cho biết.

"Chúng tôi thiết kế công nghệ này theo hướng tối ưu cho sản xuất, hiệu suất và năng lực chế tạo, với mục tiêu đơn giản là đạt tốc độ cao hơn, tầm bắn xa hơn nhưng vẫn duy trì mức chi phí đủ thấp để có thể sản xuất hàng loạt".

Theo NextGen Defense
Siêu máy bay KR-860 của Nga đi trước thời đại, đến Airbus cũng "hít khói": Chẳng qua thế giới không dám đón nhận nó
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Mỹ

quân sự

tên lửa tốc độ cao

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

01:44
Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

01:19
Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

00:59
Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

01:25
Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

01:40
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại