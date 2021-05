Mỹ: Thịt gà rơi vào tình trạng thiếu hụt và giá tăng cao chưa từng thấy, các chuỗi đồ ăn nhanh không kịp đáp ứng nhu cầu

Cánh gà – món ăn được rất nhiều người Mỹ yêu thích, đang dần… cạn kiệt. Sau 1 năm quảng cáo về món sandwich kẹp thịt gà và cánh gà giòn, các nhà hàng bao gồm KFC, Wingstop, Buffalo Wings, cho biết họ đang phải trả mức giá rất cao cho nguyên liệu vì tình trạng khan hiếm thịt gà.

Một số nhà hàng thậm chí đang không có thịt gà để chế biến. Do đó, họ buộc phải ngừng bán cánh gà, thịt gà không xương và gà phi lê, dù đây là những món bán chạy nhất từ trước đến nay.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Urner Barry, nhiều tuần nay, các nhà hàng và quán ăn độc lập đã không có cánh gà để bán. Ngoài ra, giá ức gà cũng tăng hơn gấp đôi kể từ đầu năm nay và giá cánh gà tăng lên mức cao chưa từng thấy.

Giá cánh gà và ức gà không xương không da jumbo tại Mỹ.

Charlie Morrison – CEO của Wingstop, cho biết: "Nguồn cung đang bị hạn chế." Ông cho biết công ty đang phải trả mức giá cho cánh gà rút xương cao hơn 26% trong năm nay.

Morrison cho hay, các bên cung cấp thịt gà hiện đang gặp khó khăn trong việc tăng sản lượng, vì không thể tìm đủ nhân công. Trong khi đó, những khó khăn tương tự cũng gây áp lực cho nhiều doanh nghiệp trong các ngành khác ở Mỹ.

Theo Urner Barry, giá ức gà không da không xương – sản phẩm chất lượng cao của ngành công nghiệp gia cầm, năm ngoái có giá trung bình khoảng 1 USD/pound. Hiện tại, ức gà không xương đang được mua ở mức 2,04 USD/pound, trong khi mức giá trung bình trong thập kỷ qua là khoảng 1,32 USD.

Một nguyên nhân khiến mức giá thịt gà tăng cao hơn là "cuộc chiến sandwich gà" trong những năm gần đây. Các chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh bao gồm McDonald’s, Popeyes Louisiana Kitchen và Wendy’s đã liên tục cho ra mắt những món gà giòn cay mới. Nhiều chuỗi khác cũng có kế hoạch bán loại sandwich gà mới trong vài tháng tới, trong đó có cả phiên bản bánh tự làm của Burger King.

Chris Testa – chủ tịch của hãng phân phối siêu thị United Natural Foods Inc., cho biết công ty đang nhận thấy giá gà tăng một phần là do nhu cầu từ các nhà hàng tăng cao hơn. Người tiêu dùng phải trả khoảng 3,29 USD/pound cho ức gà không xương vào tháng 3, tăng 3 cent kể từ tháng 1 và cao hơn 11% so với năm ngoái, theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (UBLS).

Yum Brands – công ty sở hữu KFC, chuỗi đồ ăn nhanh này đã cho ra mắt một loại bánh sandwich vào đầu năm nay. Do đó, thách thức lớn nhất của công ty chính là bắt kịp nhu cầu đối với loại sản phẩm này.

Cuối tháng trước, KFC đã thông báo với các chủ nhà hàng tại Mỹ về việc loại bỏ các món gà không xương và loại Nashvill Hot chicken khỏi thực đơn trực tuyến, do thiếu nguồn cung. Theo nguồn tin thân cận, các nhà cung cấp của KFC không phải lúc nào cũng giao đủ đơn thịt gà và các nhà hàng đang phải hạn chế số lượng KFC Chicken Sandwich được bán ra.

Trong thời gian đại dịch bùng phát, giá gà cũng tăng mạnh. Theo Urner Barry, giá cánh gà jumbo đã tăng lên mức cao kỷ lục là 2,92 USD/pound. Theo công ty nghiên cứu thị trường NPD, số lượng cánh gà được bán ra trong 12 tháng kết thúc vào tháng 3 ở các cửa hàng đồ ăn nhanh đã tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đối với các công ty chăn nuôi gà, nhu cầu ngày càng lớn đối với loại đồ ăn này đã giúp họ hưởng lợi lớn, bù đắp cho mức giá ngũ cốc tăng cao vốn làm tăng chi phí nuôi gà. Pilgrim’s Pride – công ty thịt gà lớn thứ 2 tại Mỹ tính theo doanh thu, ghi nhận lợi nhuận quý I đạt mức 100 triệu USD, tăng gần 50% so với cùng kỳ. Các nhà phân tích được khảo sát bởi FactSet cũng dự đoán Tyson Foods và Sanderson Farms cũng có kết quả kinh doanh đầy khởi sắc.

Tuy nhiên, tuần trước, CEO của Pilgrim – Fabio Sandri, cho biết tình trạng thiếu nhân sự đã ảnh hưởng đến các sản phẩm mà nhà máy của họ sản xuất. Ông dự đoán tình trạng thiếu thịt gà vẫn kéo dài trong thời gian tới. Ông nói: "Giai đoạn người dân tổ chức các bữa tiệc BBQ đang đến, đây chính là thời điểm nhu cầu đối với thịt gà tăng mạnh nhất từ trước đến nay."