Mỹ thay đổi chính sách xin cấp thẻ xanh

Hoàng Phương
AP nhận định đây là động thái mới nhất của chính quyền ông Donald Trump nhằm siết chặt hơn con đường nhập cư hợp pháp đối với người nước ngoài đang ở Mỹ

Người đang ở Mỹ theo diện thị thực tạm thời phải quay về nước để nộp hồ sơ xin thẻ xanh (thẻ thường trú nhân) thông qua quy trình lãnh sự, thay vì được điều chỉnh tình trạng cư trú ngay tại Mỹ như trước đây. Thay đổi lớn trong chính sách nhập cư này được chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố hôm 22-5. Trong hơn nửa thế kỷ qua, theo AP, người nước ngoài có tình trạng cư trú hợp pháp ở Mỹ được phép nộp đơn và hoàn tất toàn bộ quy trình xin thường trú nhân ngay tại nước này. Nhóm này bao gồm người kết hôn với công dân Mỹ, người sở hữu thị thực lao động hoặc du học, cũng như người tị nạn và người xin tị nạn chính trị, cùng nhiều đối tượng khác.

Mỹ thay đổi chính sách xin cấp thẻ xanh - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng chờ vào Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Bogota - Colombia. Ảnh: AP

Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) cho rằng thay đổi nói trên giúp phần lớn hồ sơ được xử lý tại các cơ quan lãnh sự Mỹ ở nước ngoài, qua đó giảm áp lực cho cơ quan này. Khi đó, USCIS sẽ có thêm điều kiện tập trung giải quyết các hồ sơ khác như thị thực cho nạn nhân của tội phạm bạo lực và buôn người hoặc đơn xin nhập quốc tịch. Ông Zach Kahler, phát ngôn viên của USCIS, nói thêm chính sách mới sẽ giúp hệ thống nhập cư "công bằng và hiệu quả hơn", đồng thời giúp giảm nguy cơ những người bị từ chối thường trú ở lại Mỹ bất hợp pháp sau khi hồ sơ không được chấp thuận.

AP nhận định đây là động thái mới nhất của chính quyền ông Donald Trump nhằm siết chặt hơn con đường nhập cư hợp pháp đối với người nước ngoài đang ở Mỹ cũng như những người muốn tới nước này. Ông Doug Rand, cựu quan chức USCIS, nói với trang NBC News rằng mỗi năm có khoảng 1 triệu người nộp đơn xin thẻ xanh và khoảng một nửa số đó thực hiện thủ tục điều chỉnh tình trạng ngay tại Mỹ. Theo ông Rand, chính sách mới nhằm loại trừ người nhập cư và việc buộc họ ra nước ngoài làm thủ tục lãnh sự sẽ khiến nhiều người gần như không còn cơ hội xin thẻ xanh. Các tổ chức hỗ trợ người nhập cư, giới luật sư di trú và cộng đồng nhập cư tại Mỹ lập tức có phản ứng chỉ trích, đồng thời bày tỏ lo ngại chính sách mới sẽ gây tác động tức thì đến nhiều gia đình nhập cư, như chia cắt chồng với vợ, cha mẹ với con cái.

