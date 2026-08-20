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Mỹ thay đổi chiến lược trong cuộc xung đột với Iran

Hoàng Vân
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Mỹ được cho là đang tìm cách "bóp nghẹt" Iran từng bước, sau khi chiến dịch ném bom ồ ạt gần eo biển Hormuz không đạt được kết quả như mong muốn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cuối tháng 7/2026, Mỹ đột ngột tạm dừng đợt tấn công mới nhất nhằm vào Iran, giữa lúc có báo cáo cho biết cuộc chiến, được phát động cùng với Israel vào ngày 28/2, đã làm cạn kiệt phần lớn kho vũ khí chính xác và tên lửa đánh chặn của họ.

Các tướng lĩnh cấp cao Mỹ cũng được cho là đã cảnh báo Tổng thống Donald Trump, quân đội đã sử dụng hết danh sách mục tiêu gần eo biển Hormuz.

Các quan chức Nhà Trắng được cho là đã thông báo với đồng minh chính trị, họ đang thay đổi chiến lược, từ "đòn giáng mạnh vào Iran càng sớm càng tốt" sang "bóp nghẹt họ dần dần theo thời gian".

Theo nguồn tin này, Tổng thống Trump đã chỉ thị cho các nhà đàm phán của mình, bao gồm Phó Tổng thống JD Vance, đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, ngừng đàm phán với Iran.

“Hiện không có cuộc đàm phán hay trao đổi nào đang diễn ra, hoặc được lên kế hoạch, với Cộng hòa Hồi giáo Iran”, ông Trump viết trên Truth Social hôm 18/8, đồng thời cho biết thêm, lệnh phong tỏa các cảng Iran do Mỹ thực thi vẫn “có hiệu lực đầy đủ”.

Bản ghi nhớ (MoU) ngày 17/6, quy định thời hạn 60 ngày để đàm phán một thỏa thuận hòa bình dứt khoát giữa Mỹ và Iran, đã hết hạn vào ngày 17/8, khi hai bên bất đồng về cách giải thích nội dung của nó.

Nhà đàm phán chủ chốt của Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, tuần trước đã lên án điều mà ông gọi là “ngoại giao diễn kịch”, cáo buộc Mỹ đưa ra những tối hậu thư không thể chấp nhận được.

Ngày 18/8, ông Ghalibaf tuyên bố, eo biển Hormuz sẽ vẫn đóng cửa cho đến khi Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa, thả các tài sản bị đóng băng của Iran và gỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Iran đã đóng cửa tuyến đường thủy chiến lược này, nơi vận chuyển khoảng 1/4 lượng dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) bằng đường biển toàn cầu, ngay sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch ném bom vào cuối tháng Hai.

Theo RT
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