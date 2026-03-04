Chiến dịch phối hợp được Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (SOUTHCOM) công bố ngày 3-3 (giờ địa phương).

"Các hoạt động này là minh chứng mạnh mẽ cho cam kết của các đối tác tại Mỹ Latin và Caribbean trong cuộc chiến chống hiểm họa ma túy"- SOUTHCOM viết trên mạng xã hội X.

Mỹ và Ecuador đã tiến hành các hoạt động quân sự chung chống lại "các tổ chức khủng bố được chỉ định ở Ecuador". Ảnh: Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ

Đây là lần đầu tiên quân đội Mỹ tham gia một chiến dịch trên bộ trong khuôn khổ chiến lược của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm chống lại các băng đảng ma túy ở Mỹ Latin.

Trước đó, quân đội Mỹ chỉ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào tàu thuyền buôn lậu ma túy ở khu vực Đông Thái Bình Dương và Caribbean.

Mỹ tham gia chiến dịch trên bộ ở Ecuador (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)

Một nguồn tin nói với ABC News rằng vai trò của quân đội Mỹ trong chiến dịch chung lần này là cử các cố vấn quân sự tới Ecuador để hỗ trợ lập kế hoạch, cung cấp thông tin tình báo.

Các cố vấn Mỹ tư vấn cho lực lượng Ecuador nhưng không trực tiếp tham gia chiến dịch trên bộ hay vận chuyển đường không.

SOUTHCOM không công bố chi tiết cụ thể về chiến dịch nhưng đăng tải một đoạn video ghi lại hình ảnh lực lượng và máy bay Ecuador.