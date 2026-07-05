HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mỹ thách thức ưu thế của Nga tại Bắc Cực khi đóng 11 tàu phá băng trong 5 năm

Bạch Dương
|

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ đã trao các hợp đồng đóng 6 tàu tuần tra phá băng lớp Arctic Security Cutter.

Theo báo cáo, 4 trong số các tàu này sẽ do công ty Bollinger Shipyards Lockport của Mỹ đóng, 2 tàu còn lại do công ty Rauma Marine Constructions của Phần Lan chế tạo. Mỹ sẵn sàng chi 3,3 tỷ USD cho dự án này.

"Chiếc tàu phá băng đầu tiên dự kiến sẽ được giao cho khách hàng vào năm 2028 và toàn bộ loạt tàu sẽ hoàn thành vào năm 2031", bản tin của truyền thông Mỹ cho biết.

Cũng cần nhấn mạnh tính cả hợp đồng mua thêm 5 tàu nữa vào tháng 5, Mỹ dự kiến sẽ nhận được 11 tàu phá băng mới với tổng giá trị hơn 6,8 tỷ USD.

Một chi tiết đáng lưu ý là Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây thường xuyên tuyên bố kế hoạch bắt kịp Nga về số lượng tàu phá băng. Hiện Nga đang sở hữu 43 tàu loại này.

Việc thực hiện kế hoạch nói trên sẽ khá khó khăn đối với nhà lãnh đạo Mỹ, vì Nga cũng đang chế tạo thêm tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân, vốn rất cần thiết để hộ tống tàu thuyền đi qua Tuyến đường biển phía Bắc.

Thành công của Nga trong lĩnh vực này rõ ràng đang khiến Mỹ lo ngại. Quốc gia này đã nhiều lần tuyên bố Bắc Cực sẽ sớm trở thành đấu trường của một cuộc đối đầu mới giữa hai siêu cường.

Cần nói thêm, Vương quốc Anh hiện cũng đang công khai bày tỏ kế hoạch kiềm chế Nga ở Bắc Cực. Họ cũng đang lên kế hoạch chi mạnh tay để chế tạo các tàu phá băng thuộc nhiều loại khác nhau có khả năng hoạt động ở vùng biển phía Bắc.

Theo Reporter
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút cảnh sát ập vào khám xét hàng loạt địa điểm, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và 47 người tra tay vào còng

Giây phút cảnh sát ập vào khám xét hàng loạt địa điểm, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và 47 người tra tay vào còng

01:38
Nghẹt thở giây phút CA ập vào khám xét tại 4 tỉnh thành, 'ông trùm' Ngọc Sơn và 30 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút CA ập vào khám xét tại 4 tỉnh thành, 'ông trùm' Ngọc Sơn và 30 người tra tay vào còng

01:33
Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

01:40
Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

01:44
Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

01:19
Honda đưa về Việt Nam mẫu SH 150i hiếm bậc nhất, nhập khẩu trực tiếp từ Ý

Honda đưa về Việt Nam mẫu SH 150i hiếm bậc nhất, nhập khẩu trực tiếp từ Ý

01:07
Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đặc biệt lưu ý nếu bản thân có 2 thay đổi này

Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đặc biệt lưu ý nếu bản thân có 2 thay đổi này

01:08
Tin vui cho người mua xe máy điện Honda mới mở bán

Tin vui cho người mua xe máy điện Honda mới mở bán

02:34
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại