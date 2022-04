Mỹ: Tay đua khiếm thị phóng xe với tốc độ hơn 339 km/h

Để có được danh hiệu trên, chiếc Corvette do ông Dan Parker cầm lái đã đạt vận tốc tới 339,78 km/h khi tham gia đường đua tại Spaceport America trong sự kiện Truth or Consequences, New Mexico.

"Dan Parker đã phá kỷ lục về tốc độ đua ô tô nhanh nhất do người khiếm thị điều khiển. Kỷ lục trước đó thuộc về tay đua khiếm thị người Anh Mike Newman khi đạt vận tốc 322,69 km/h vào ngày 13-8-2014" - hãng tin UPI ngày 11-4 thông tin.

Tay đua ô tô khiếm thị Dan Parker được sách kỷ lục thế giới vinh danh … vua tốc độ. Ảnh: UPI

Đáng chú ý, Dan Parker phá kỷ lục thế giới vào đúng dịp đánh dấu 10 năm ngày ông bị mù sau một tai nạn đua xe. Nỗ lực đạt kỷ lục này là một phần trong giải đua ô tô dành cho người mù ở Mỹ.

"Chúng tôi không chỉ chứng minh rằng một người mù có thể điều khiển phương tiện một cách an toàn mà chúng tôi có thể làm điều đó với tốc độ hơn 300 km/h" - ông Parker nói với Las Cruces Sun News.

Tay đua khiếm thị Parker cũng hy vọng: "Thành công này sẽ truyền cảm hứng cho những người khiếm thị. Chúng tôi cũng muốn cho thế giới thấy tiềm năng của công nghệ hiện đại như ô tô tự lái để giúp người mù phá vỡ các rào cản trong việc đi lại hằng ngày và còn hơn thế nữa".